Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Jeep Compass
Все модели
Cherokee
Compass
Gladiator
Grand Cherokee
Grand Wagoneer
Jeepster
Renegade
Wagoneer S
Wrangler
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Новая платформа и 375 сил в «топе»: представлен Jeep Compass третьего поколения
Заказы на вседорожник итальянской сборки уже принимаются
Новости
Новейший Jeep с начинкой Peugeot-Citroen полностью раскрыт до премьеры
Новости
Jeep показал «лицо» нового Compass
Новости
Jeep опубликовал первое изображение нового Compass
23 ноября 2022, 13:09
Jeep Compass обзавелся новым двигателем
Стандартной для модели стала «турбочетверка» 2.0 мощностью 203 силы
Jeep рассказал, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Две модели переживут рестайлинг, а одна сменит поколение
19 ноября 2021, 13:51
Новости
Мария Руцкая
7 апреля 2021, 11:09
Jeep анонсировал новый семиместный кроссовер на базе Compass
Модель будет создана для рынка Бразилии и дебютирует во втором квартале 2021 года
6 апреля 2021, 14:56
В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
Кроссовер получил полностью новый салон
26 ноября 2020, 17:59
Jeep готовит для России несколько новинок
В 2021 году в Россию привезут Grand Cherokee нового поколения
23 ноября 2020, 1:11
Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном
Компактный кроссовер Jeep модернизировали через четыре года после дебюта
27 сентября 2020, 19:19
Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии
У внедорожников и кроссоверов Jeep появилось исполнение 80th Anniversary Edition
5 июня 2020, 10:51
Объявлены цены на Jeep Compass итальянской сборки
Jeep больше не поставляет в Европу кроссоверы из Мексики
17 мая 2020, 20:20
Jeep Compass сменил прописку, перешел на передний привод и турбомотор 1.3
Jeep пересмотрел гамму двигателей и трансмиссий кроссовера Compass для Европы
Гибридные Jeep выехали на зимние тесты
Внедорожник проверили холодом на полигоне в шведском Арьеплуге
31 марта 2020, 15:55
Новости
Алексей Носаченко
17 декабря 2019, 13:43
В Москве появилась подписка на автомобили Jeep
Для клиентов доступны Wrangler, Grand Cherokee и Compass
Первая
1
Последняя