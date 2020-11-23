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Новости
Jeep рассказал, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Две модели переживут рестайлинг, а одна сменит поколение
Новости
Jeep анонсировал новый семиместный кроссовер на базе Compass
Новости
В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
Новости
Jeep готовит для России несколько новинок
23 ноября 2020, 1:11
Обновленный Jeep Compass отличился полностью перекроенным салоном
Компактный кроссовер Jeep модернизировали через четыре года после дебюта
Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии
У внедорожников и кроссоверов Jeep появилось исполнение 80th Anniversary Edition
27 сентября 2020, 19:19
Новости
Сергей Ильин
5 июня 2020, 10:51
Объявлены цены на Jeep Compass итальянской сборки
Jeep больше не поставляет в Европу кроссоверы из Мексики
17 мая 2020, 20:20
Jeep Compass сменил прописку, перешел на передний привод и турбомотор 1.3
Jeep пересмотрел гамму двигателей и трансмиссий кроссовера Compass для Европы
31 марта 2020, 15:55
Гибридные Jeep выехали на зимние тесты
Внедорожник проверили холодом на полигоне в шведском Арьеплуге
17 декабря 2019, 13:43
В Москве появилась подписка на автомобили Jeep
Для клиентов доступны Wrangler, Grand Cherokee и Compass
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
14 октября 2019, 9:00
Репортаж
Михаил Лобачёв
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
26 июля 2019, 10:16
Репортаж
Алексей Моторов
5 марта 2019, 17:31
Два «Джипа» стали подзаряжаемыми гибридами
Теперь от розетки можно зарядить Renegade и Compass
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
26 ноября 2018, 10:18
Тест-драйв
Ефим Репин
2 августа 2018, 13:48
Jeep Compass прибыл в Россию
Компактный кроссовер от Jeep получил единственный мотор
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