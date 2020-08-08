Renegade

Jeep Renegade

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Jeep Renegade ушел из России
До последнего момента дилеры распродавали остатки внедорожников со складов
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Jeep выпустит компактный гибрид на французских агрегатах
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Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии
Новости
Jeep открыл самый экстремальный отель в мире
8 августа 2020, 12:00
Первый электрический Jeep будет компактнее Renegade
Производство электрокроссовера наладят на заводе в Италии
Гибридные Jeep выехали на зимние тесты
Внедорожник проверили холодом на полигоне в шведском Арьеплуге
31 марта 2020, 15:55Новости
Алексей Носаченко
6 августа 2019, 13:21
Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности
Ателье Militem сделало Renegade мощнее и роскошнее
5 марта 2019, 17:31
Два «Джипа» стали подзаряжаемыми гибридами
Теперь от розетки можно зарядить Renegade и Compass
20 июня 2018, 20:23
Jeep раскрыл все подробности об обновленном Renegade
Внедорожник получил два новых турбомотора
6 июня 2018, 12:00
Компания Jeep улучшила внедорожник Renegade
Представлена обновленная модель с иной гаммой моторов
4 июня 2018, 19:10
Обновленный Jeep Renegade оснастят литровым мотором
Компания показала первый тизер рестайлингового внедорожника
Дружба народов
Два внедорожника разных школ против русского бездорожья
24 апреля 2018, 10:01Тест-драйв
Александр Мирошкин
20 марта 2018, 19:18
Jeep подготовил семь внедорожников для пасхального сафари
Машины построены на базе Wrangler, Renegade и Wagoneer
Обновленный Jeep Renegade получит оптику в стиле Wrangler
Внешность новинки раскрыли в Сети
22 декабря 2017, 15:28Новости
Алексей Носаченко
11 мая 2016, 10:54
Jeep Renegade принял участие в «рафтинге»
Вседорожник проехал по трассе для рафтинга олимпийского стандарта
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