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Новости
У Jeep Renegade появилась ностальгическая версия Willys
Лимитированный вседорожник предложат в Бразилии
Новости
Новый Jeep Renegade будет стоить 2,2 миллиона рублей
Новости
Jeep сворачивает продажи самого дешевого кроссовера в США
Новости
В самый маленький Jeep установили 360-сильный V8
30 сентября 2021, 17:33
Jeep Renegade ушел из России
До последнего момента дилеры распродавали остатки внедорожников со складов
Jeep выпустит компактный гибрид на французских агрегатах
Новый вседорожник разработают совместно с Alfa Romeo и Fiat
6 марта 2021, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
27 сентября 2020, 19:19
Jeep отметил 80-летний юбилей выпуском спецверсии
У внедорожников и кроссоверов Jeep появилось исполнение 80th Anniversary Edition
9 сентября 2020, 13:18
Jeep открыл самый экстремальный отель в мире
Он находится в Лондоне, на высоте 70 метров от земли
8 августа 2020, 12:00
Первый электрический Jeep будет компактнее Renegade
Производство электрокроссовера наладят на заводе в Италии
31 марта 2020, 15:55
Гибридные Jeep выехали на зимние тесты
Внедорожник проверили холодом на полигоне в шведском Арьеплуге
6 августа 2019, 13:21
Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности
Ателье Militem сделало Renegade мощнее и роскошнее
5 марта 2019, 17:31
Два «Джипа» стали подзаряжаемыми гибридами
Теперь от розетки можно зарядить Renegade и Compass
20 июня 2018, 20:23
Jeep раскрыл все подробности об обновленном Renegade
Внедорожник получил два новых турбомотора
Компания Jeep улучшила внедорожник Renegade
Представлена обновленная модель с иной гаммой моторов
6 июня 2018, 12:00
Новости
Ефим Репин
4 июня 2018, 19:10
Обновленный Jeep Renegade оснастят литровым мотором
Компания показала первый тизер рестайлингового внедорожника
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