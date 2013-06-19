Кто круче: маленький, но полноценный рамный внедорожник или кроссоверы с полным приводом?

СофткорКто круче: маленький, но полноценный рамный внедорожник или кроссоверы с полным приводом?
Людям надоело ездить на обычных легковушках — седанах, универсалах и хэтчбеках. Теперь каждому подавай кроссовер: так, чтобы и «как джип», и по асфальтированным дорогам чтобы ехал достойно. Фанаты «олдскула» посмеиваются: как же это, без рамы, без блокировок дифференциалов и понижающей передачи, можно съезжать с дороги? Мы решили проверить, действительно ли современные кроссоверы настолько беззубы — и взяли на тест две машины «новой волны» и одного настоящего «динозавра».
Людям надоело ездить на обычных легковушках – седанах, универсалах и хэтчбеках. Теперь каждому подавай кроссовер: так, чтобы и «как джип», и по асфальтированным дорогам чтобы ехал достойно. Фанаты «олдскула» посмеиваются: как же это, без рамы, без блокировок дифференциалов и понижающей передачи, можно съезжать с дороги? Мы решили проверить, действительно ли современные кроссоверы настолько беззубы – и взяли на тест две машины «новой волны» и одного настоящего «динозавра».
Хит продаж последних лет – Nissan Juke. Пучеглазый, несуразный гибрид таракана и хэтчбека класса В, с тесным салоном и багажником, в котором можно перевезти разве что десяток молекул. Но ведь берут! Причем в огромных количествах. Взяли этот автомобиль на тест и мы – в самой мощной 190-сильной версии, с вариатором и полным приводом.
Неплохо в этом году стартовал и новичок в классе компактных кроссоверов – Opel Mokka. Еще до того момента, как была анонсирована версия с «автоматом», российские дилеры умудрились собрать свыше пяти тысяч заказов. Сам кроссовер построен на платформе Gamma II – той самой, на которой базируется, к примеру, маленький молодежный сити-кар Opel Adam и Chevy Spark. Казалось бы, откуда внедорожный потенциал? Но «Мокку» с 1,4-литровым турбомотором и полным приводом мы тоже взяли: проверим.
Противостоять новомодным кроссоверам будет автомобиль, который только выглядит "игрушечно", а на самом деле является "хардкорным" внедорожником – Suzuki Jimny. У него и рама, и зависимые «мосты», и подключаемый полный привод, и даже понижающая передача есть. И неважно, что он относится к вымирающему виду: «вымирает» Jimny еще с 70-х годов прошлого века, да все никак не умрет. Верные поклонники не дают, поддерживая постоянный, хотя и не такой большой, как на кроссоверы, спрос.
Suzuki позиционирует Jimny, как автомобиль для любителей приключений. Что верно, то верно! И речь не только об офф-роуде: на шоссе Jimny способен подарить массу острых, но не очень приятных впечатлений.
Честно говоря, от выпускающегося в XXI веке автомобиля такого поведения просто не ожидаешь. Более или менее адекватный разгон с мотором объемом 1,3 литра (85 сил и 110 Нм) возможен только с правой педалью в полу, в режиме кик-дауна четырехступенчатого «автомата». До ста километров в час «по паспорту» Jimny едет 17,2 секунды, но по ощущениям это целая вечность. И хоть масса машины совсем невелика – чуть больше тонны – старенький «автомат» съедает чуть ли не треть и так скромного крутящего момента.
Немолодой уже Suzuki Jimny недавно подвергся очередному рестайлингу. Но внешность осталась почти без изменений -- в основном был модернизирован салон.
Но, может, это и к лучшему? Ведь набрав на Jimny более или менее серьезную скорость, тут же хочется сбросить газ – после ста километров в час маленький Suzuki ведет себя на дороге крайне нестабильно. На каждый поворот длинного руля (четыре оборота от упора до упора) он откликается целой серией глубоких колебаний, а по неровному асфальту не едет, а перепрыгивает с ямы на яму: колесная база-то у него всего 2,25 метра. Наконец, о такой штуке, как плавность хода, говорить просто не приходится.
И отдельный привет беспомощным тормозам!
Зато в городе, когда управляемость и динамика отходят на второй план, Jimny неплох. Короткий и очень узкий (3655 и 1600 миллиметров соответственно) автомобиль может пролезть в любую щель и забраться на любой бордюр: клиренс в 190 миллиметров и короткие свесы позволяют хулиганить по-полной. Да и обзорность великолепная. Обратная сторона этой компактности – чрезвычайно тесный салон и багажник объемом чуть большим, чем ящик письменного стола.
Интерьер Jimny трудно назвать эталоном стиля. Но хуже, что и эргономика далека от идеала. Посадка за рулем -- вертикальная, с сильно согнутыми ногами; регулировка рулевой колонки по вылету отсутствует, а блок управления кондиционером -- родом из начала девяностых.
В принципе, чтобы составить подобную характеристику машине, брать ее на тест было не обязательно – достаточно было обратиться за советом к Капитану Очевидность. Однако мы и правда не ожидали столь колоссальной разницы с современными машинами.
Потому что Mokka на «ручке» по сравнению с Jimny воспринимается как «хот-хэтч».
Хотя в действительности 140 сил турбированного 1,4-литрового мотора едва-едва хватает, чтобы с достоинством тащить на себе полторы тонны снаряженной массы. Но по сравнению с Suzuki, который не способен разогнаться в крутую горку даже на скорости 60-80 километров в час, «Мокка» воспринимается чертовски шустрым автомобилем.
У российских Opel Mokka первых партий клиренс составлял всего 159 миллиметров -- все дело было в резиновой "губе" под передним бампером, которая выполняла аэродинамические функции. Для нашего рынка ее специально укоротили: теперь у "Мокки" приемлемые 190 миллиметров дорожного просвета.
Сильная сторона «Мокки» – ее плотная подвеска: в меру жесткая и весьма энергоемкая. С управляемостью тоже все неплохо: Opel заходит в повороты с энтузиазмом легковой малолитражки, но с некоторой поправкой на высокий центр масс. И даже полузависимая задняя балка (немного найдется полноприводных автомобилей с подобной схемой) совсем не портит впечатления.
Интерьер "Мокки" - наиболее современный из нашей троицы. Качественный мягкий пластик, классный дизайн, скрупулезное внимание к деталям. Посадка за рулем тоже хороша: диапазоны регулировки кресла и рулевой колонки велики. Единственное замечание по эргономике: чрезмерное обилие кнопок -- сходу в них не разберешься.
Но еще лучше ведет себя на асфальте Nissan Juke. Мощная 190-сильная версия при старте со светофора способна удивить многих, а вариатор и мотор дружны как школьные приятели. Бесступенчатая трансмиссия в спокойном режиме активно имитирует переключения передач, но «смена» их все равно происходит очень плавно. А если поднажать, то вариатор – как, впрочем, и положено – подвисает на высоких оборотах, обеспечивая максимально эффективный разгон.
Nissan Juke появился на рынке давно, но его дизайн до сих пор не "отпускает": кто-то от него в восторге, кто-то в бешенстве. Нам на тест досталась машина из ограниченной серии Ministry of Sound: она выкрашена в черный цвет, а детали -- дверные ручки, зеркала, колеса -- белые.
Подвеска «Ниссана» жестковата, но без экстрима: работает плотно и тихо. Именно то, что ценят любители активной езды. Из нашей троицы «Джук» управляется наиболее азартно: он все делает играючи и легко. Кренов в поворотах почти нет, а на каждое движение руля Nissan откликается с охотой "подогретого" хэтчбека. Обратная сторона – Juke немного нервозен, особенно на неровной дороге. Однако с тем, как начинает буянить на аналогичном покрытии Jimny, это не идет ни в какое сравнение.
Интерьер Nissan Juke в спецверсии Ministry of Sound -- тоже черно-белый. В целом эргономика неплоха: неудобны только нерегулиремая по вылету рулевая колонка и некоторые клавиши, расположенные в труднодоступных местах. А вот музыка, несмотря на наличие "музыкального" партнера, ничем не впечатляет.
Но когда дороги заканчиваются, ситуация ожидаемо меняется. Насколько радикально?
После свалившихся на Москву и Подмосковье в этом сезоне проливных дождей, любое поле превращается в непреодолимое препятствие. Раскисший грунт, глубокие лужи, колеи, скользкие склоны – условия действительно очень тяжелые. Тут не то, что ехать – на ногах устоять трудно!
На таком бездорожье Suzuki Jimny – король. Небольшая масса, жестко подключаемая передняя ось, суперкороткие свесы и относительно зубастые шины (остальные кроссоверы с завода «обуты» в асфальтовые покрышки) – вот те составляющие, которые позволяют не особо задумываться о том, какое покрытие под колесами. Все, что нужно сделать – перевести трансмиссию в полноприводный режим.
На бездорожье расхлябанная подвеска Jimny преображается: любые неровности Jimny преодолевает без намека на пробой.
В Jimny не предусмотрено блокировок межколесных дифференциалов, но при гражданской эксплуатации они не очень-то и нужны! Даже в "базе" по уровню проходимости Jimny вполне может соперничать с такими грандами бездорожья, как Defender или Wrangler. А в некоторых ситуациях «Джимни» выглядит даже предпочтительней – из-за небольшой массы и скромных габаритов, позволяющих, например, уверенно пробираться по лесу между деревьями.
Недостатки – очень уж задумчивый «автомат» (который, впрочем, можно заблокировать на любой из трех низших ступеней) и слабосильный бензиновый мотор. Тяги на низах у него не хватает, а раскрутив двигатель, можно сорвать колеса в ненужную пробуксовку. На внедорожных шинах это ощущается не так сильно – а вот на обычных могут возникнуть проблемы.
Короткая колесная база не только улучшает геометрическую проходимость, но и делает Jimny особенно "вертлявым" на скользком покрытии. Аккуратнее с заносами!
Впрочем, справиться с нехваткой тяги можно просто: включив пониженный ряд передач. В режиме 4WD-L «Джимни» ползет на первой передаче со скоростью улитки: можно запросто выйти и идти рядом с автомобилем.
Если честно, подавляющее большинство владельцев кроссоверов вряд ли решились бы сунуться в подмосковную жижу вслед за Jimny. Но у нас выбора не было... И, к большому удивлению, мы проехали почти везде, где только что прошел рамный внедорожник на хороших покрышках. Конечно, за рулем кроссоверов нет такой потрясающей уверенности, как у водителя старого «самурая», и грязевые ванны пластмассовые тельца городских модников принимают без удовольствия. Но едут же!
Забитый протектор дорожных шин заставляет водителя гораздо точнее обращаться с акселератором, плавно дозируя тягу. Иначе и Juke, и Mokka просто застывают на месте, беспомощно вращая колесами. С включенной системой стабилизации кроссоверы в подобных условиях встают вообще практически сразу: ESP безбожно обрубает подачу топлива, а без бензина автомобиль, как известно, ехать не может.
Зато с выключенной системой стабилизации по ровной, пусть и очень вязкой поверхности, оба кроссовера идут без особых проблем. Да, реакции в поворотах сильно размазаны, между первоначальным сносом или пробуксовкой передних колес и следующим после переброса трансмиссией крутящего момента назад – пропасть. Но приноровившись, можно заставить и "Ниссан" и "Опель" эффектно грести всеми колесами сразу, и даже скользить боком. Здесь чемпион опять Juke – пара его муфт на задней оси позволяют эффективнее перераспределять момент между колесами. Правда, для этого требуется определенная сноровка, а тормоза, помогающие муфтам замедлять слишком сильно буксующее колесо, страдают сильнее, чем у «Мокки». После 20-минутных выкрутасов Nissan остановился весь в дыму.
С включенной системой стабилизации Nissan Juke беспомощен: при малейшем намеке на пробуксовку колес электроника резко обрубает подачу топлива. Но если систему выключить, Juke весьма бодро гребет всеми четырьмя колесами, а в поворотах охотно ставится "боком".
Mokka перебрасывает тягу назад более топорно и грубо, но и ловить этот момент водителю намного легче, чем на Juke. Пустить «Мокку» в занос проще, но управлять автомобилем в скольжении интереснее на «Ниссане».
Но по проходимости на прямой у обоих автомобилей паритет.
Проблемы у кроссоверов начинаются тогда, когда на их пути появляется даже незначительный, но уклон. Если пытаться атаковать склон с места, то ни Juke, ни Mokka не только не заедут вверх, но и начнут скатываться назад. Им элементарно не хватит зацепа: колеса будут вращаться, и полторы тонны снаряженной массы рано или поздно потащат кроссоверы вниз. Для штурма подобных преград существует одно проверенное средство – разгон. Но использовать его можно только тогда, когда поверхность более-менее ровная. В противном случае легко повредить гораздо более «нежные» и хрупкие, нежели чем у Jimny, детали подвесок и приводов.
Наличие механической коробки передач обеспечивает "Мокке" наибольшее в этой троице удобство управления тягой.
А еще нужно беречь муфты. Если засадить Juke или Mokka по уши в грязь или песок и начать бездушно издеваться над не предназначенным для этого автомобилем, то муфта перегреется, оставив вас наедине с передним приводом, и заставит обращаться за помощью к трактористам. Но на наших испытаниях муфты не проявляли никаких признаков перегрева.
Вердикт по результатам нашего теста оказался неожиданным даже для нас самих. Казалось, что Suzuki Jimny положит кроссоверы на обе лопатки, не оставив им ни единого шанса в тяжелых внедорожных условиях. И Jimny действительно штурмует бездорожье с уверенностью гусеничного танка. Но и «молодняк» проявил себя неплохо! Причем парочке кроссоверов больше всего мешали не свесы или подключаемый полный привод, а «гражданские» дорожные шины. Обуть бы их в покрышки, как у Jimny – и они поехали бы еще увереннее.
Хотя в этом случае встанет вопрос о надежности капризных полноприводных трансмиссий с электронным управлением – возросшую нагрузку они могут и не вынести.
С другой стороны, разница по уровню комфорта, управляемости и практичности между парочкой Opel Mokka / Nissan Juke и Suzuki Jimny составляет такую пропасть, что покупку настоящего внедорожника мы бы рекомендовали только тем людям, для которых поездки по жесткому офф-роуду – не развлечение по выходным, а ежедневная необходимость. Так что подумайте еще разок – так уж ли оно вам нужно, это самое бездорожье?
Nissan Juke. Полноприводная трансмиссия японского кроссовера уникальна: здесь используются две муфты, заведующие подключением каждого заднего колеса в отдельности. Это помогает эффективно использовать преимущества полного привода не только в грязи, но и на асфальте, улучшая управляемость. Система стабилизации отключается полностью.
Технические характеристики
|Suzuki Jimny AT
|Opel Mokka МТ
|Nissan Juke CVT
|Тип двигателя
|Бензиновый L4
|Бензиновый-турбо L4
|Бензиновый-турбо L4
|Рабочий объем
|1328 см³
|1364 см³
|1618 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|85 / 6000
|140 / 4900 -- 6000
|190 / 5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|110 / 4100
|200 / 1850 -- 4900
|240 / 2000 -- 5200
|Тип привода
|Полный (подкл. передняя ось)
|Полный
|Полный
|Трансмиссия
|4-ступенчатая АКП
|6-ступенчатая МКП
|Вариатор CVT
|Передняя подвеска
|Зависимая
|Независимая McPherson
|Независимая McPherson
|Задняя подвеска
|Зависимая
|Полузависимая
|Независимая
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|3655 × 1600 × 1705
|4278 × 1777 × 1658
|4135 × 1765 × 1565
|Колесная база, мм
|2250
|2555
|2530
|Снаряженная масса, кг
|1050
|1447
|1436
|Макс. скорость, км/час
|135
|202
|200
|Разгон 0-100 км/ч, с
|17,2
|10,7
|8,4
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,1
|6,4
|7,6
|Объем топливного бака, л
|40
|54
|46
|Объем багажного отделения, л
|113 -- 816
|362 -- 1372
|207 -- 786
|Выбросы СО2, г/км
|184 (Euro 4)
|149 (Euro 5)
|175 (Euro 4)
|Размер шин (пер./зад.)
|205 / 70 R15
|215 / 55 R18
|215 / 55 R17
|Цена, рублей
|от 785 000
|от 895 000
|от 975 000