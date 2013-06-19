Кто круче: маленький, но полноценный рамный внедорожник или кроссоверы с полным приводом?

Неплохо в этом году стартовал и новичок в классе компактных кроссоверов – Opel Mokka. Еще до того момента, как была анонсирована версия с «автоматом», российские дилеры умудрились собрать свыше пяти тысяч заказов. Сам кроссовер построен на платформе Gamma II – той самой, на которой базируется, к примеру, маленький молодежный сити-кар Opel Adam и Chevy Spark. Казалось бы, откуда внедорожный потенциал? Но «Мокку» с 1,4-литровым турбомотором и полным приводом мы тоже взяли: проверим.

Противостоять новомодным кроссоверам будет автомобиль, который только выглядит "игрушечно", а на самом деле является "хардкорным" внедорожником – Suzuki Jimny. У него и рама, и зависимые «мосты», и подключаемый полный привод, и даже понижающая передача есть. И неважно, что он относится к вымирающему виду: «вымирает» Jimny еще с 70-х годов прошлого века, да все никак не умрет. Верные поклонники не дают, поддерживая постоянный, хотя и не такой большой, как на кроссоверы, спрос.