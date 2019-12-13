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16:52

Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus

Машины начнут собирать на заводе Ford Sollers с первого квартала 2021 года

© AURUS Russia | vk.com
Алексей Носаченко
Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года. Пилотную партию люксовых машин выпустят в конце осени следующего года.

Производство «Аурусов» на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» будет организовано по полному циклу с моторным и покрасочным цехами. Поставщиком штампованных кузовных панелей выступит турецкая «Джошкуноз». По словам пресс-службы Минпромторга, на заводе установят роботизированные комплексы, а также станут использовать технологии «Индустрии 4.0»: беспилотники, дополненную реальность, интернет вещей.

Сейчас сборка автомобилей Aurus налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем всего 150 экземпляров.

AURUS Russia | vk.com

После выпуска пилотной партии автомобилей в ноябре 2020 года планируется в 2021 году произвести 360 автомобилей, в 2022 году — 1724, в 2023 году — 4030, а в 2024 году — 5274 автомобиля.

Причем монтаж оборудования на предприятии начнется не раньше лета следующего года. Aurus уже получил 600 предзаказов на седаны Senat S600, каждый из которых оценивается минимум в 18 миллионов рублей.

В России сертифицированы моно- и полноприводный седан Senat S600, а также бронированные седан и лимузин L700. Все автомобили оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входят 4,4-литровый бензиновый V8, электромотор и девятидиапазонный «автомат» российской фирмы КАТЕ. Мощность ДВС составляет 598 лошадиных сил (880 Нм) момента, электромотора — 38 сил (63 силы в пике). Батарея имеет емкость 16 ампер-часов.

Помимо четырехдверок, в линейке Aurus есть вэн Arsenal и парадный кабриолет. Позднее к ним присоединится внедорожник Komendant.

В списке оснащения моделей семейства Aurus Senat присутствуют доводчики дверей, холодильник, камера кругового обзора, электропривод крышки багажника, подогрев любого стекла, точка доступа WiFi и четырехзонный климат-контроль.