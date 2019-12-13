Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus

Производство «Аурусов» на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» будет организовано по полному циклу с моторным и покрасочным цехами. Поставщиком штампованных кузовных панелей выступит турецкая «Джошкуноз». По словам пресс-службы Минпромторга, на заводе установят роботизированные комплексы, а также станут использовать технологии «Индустрии 4.0»: беспилотники, дополненную реальность, интернет вещей.

Сейчас сборка автомобилей Aurus налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем всего 150 экземпляров.