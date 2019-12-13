Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus

Производство «Аурусов» на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» будет организовано по полному циклу с моторным и покрасочным цехами. Поставщиком штампованных кузовных панелей выступит турецкая «Джошкуноз». По словам пресс-службы Минпромторга, на заводе установят роботизированные комплексы, а также станут использовать технологии «Индустрии 4.0»: беспилотники, дополненную реальность, интернет вещей.
Сейчас сборка автомобилей Aurus налажена на мощностях НАМИ. Годовой объем всего 150 экземпляров.
AURUS Russia | vk.com
После выпуска пилотной партии автомобилей в ноябре 2020 года планируется в 2021 году произвести 360 автомобилей, в 2022 году — 1724, в 2023 году — 4030, а в 2024 году — 5274 автомобиля.
Причем монтаж оборудования на предприятии начнется не раньше лета следующего года. Aurus уже получил 600 предзаказов на седаны Senat S600, каждый из которых оценивается минимум в 18 миллионов рублей.
В России сертифицированы моно- и полноприводный седан Senat S600, а также бронированные седан и лимузин L700. Все автомобили оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входят 4,4-литровый бензиновый V8, электромотор и девятидиапазонный «автомат» российской фирмы КАТЕ. Мощность ДВС составляет 598 лошадиных сил (880 Нм) момента, электромотора — 38 сил (63 силы в пике). Батарея имеет емкость 16 ампер-часов.
Помимо четырехдверок, в линейке Aurus есть вэн Arsenal и парадный кабриолет. Позднее к ним присоединится внедорожник Komendant.
В списке оснащения моделей семейства Aurus Senat присутствуют доводчики дверей, холодильник, камера кругового обзора, электропривод крышки багажника, подогрев любого стекла, точка доступа WiFi и четырехзонный климат-контроль.