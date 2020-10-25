Раскрыта внешность таинственного гиперкара Bugatti

Предполагается, что основой трекового гиперкара стал Chiron, но и шасси, и кузов, и кокпит роскошной двухдверки облегчили в угоду управляемости. Вероятно, конструкторам удалось добиться удельной массы автомобиля равной 0,67 — такого соотношения можно достичь, если форсировать 8,0-литровый W16 до 1600 лошадиных сил, а снаряжённую массу снизить вдвое до 1072 килограммов.

Президент Bugatti Стефан Винкельманн косвенно подтвердил догадки журналистов о сверхлёгком гиперкаре. «Bugatti более 110 лет тесно связана с автоспортом и авиацией — и ранние модели демонстрируют явные параллели с этими двумя областями. Это включает в себя открытые механизмы, облегченную конструкцию, хорошее соотношение мощности и веса, а также первые попытки улучшить аэродинамику», — заявил глава французской фирмы в преддверии дебюта нового гиперкара.