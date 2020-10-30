Минпромторг пообещал поддержку рухнувшему автопрому

Тенденцию сокращения и автопрома, и рынка связывают с вынужденными простоями заводов из-за пандемии коронавируса. При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам девяти месяцев рынок сократился ещё заметнее – на 13,9 процента. Однако аналитики зафиксировали небольшой рост в сентябре (3,4%): за первый осенний месяц россияне купили 154 409 автомобилей.

В целях поддержки отрасли Минпромторг планирует в 2021 году ввести новые гранты на локализацию производства на территории России. По словам Пака, на эту меру уже выделены средства в размере одного миллиарда рублей.

На поддержку спроса на машины местной сборки будет потрачено 12,8 миллиарда рублей. Девять из них вложат в программы льготного кредитования, а оставшиеся 3,8 — в лизинг. По прогнозам, вложения помогут реализовать около 100 тысяч новых автомобилей.

На сегодняшний день россиянам доступны госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют медицинским работникам и семьям, воспитывающим как минимум одного ребёнка, купить машину российской сборки с 10-процентной скидкой (25 процентов для жителей Дальнего Востока). Максимальную стоимость автомобиля в июне увеличили с одного до полутора миллионов рублей.