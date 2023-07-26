Разработана отечественная технология прогноза ДТП

В свободном доступе технология-предсказатель ДТП может появиться до конца 2023 года. Ее включат в обновленное приложение Simble, изначально предназначенное для оформления гибкого каско. ИИ будет отлеживать все действия водителя, повышающие вероятность аварии, обрабатывать их и давать свой прогноз. При этом он умеет учитывать погодные условия, время суток и видимость.

Помимо непосредственно предсказаний аварий, собираемая ИИ информация может быть использована для «оценки эффективности выполнения работ по оптимизации дорожного движения», отмечают в НТИ «Автонет».