Разработана отечественная технология прогноза ДТП

Разработана отечественная технология прогноза ДТПИскусственный интеллект будет отслеживать и оценивать поведение водителя
В России создали отечественную технологию прогноза дорожных аварий. Разработка компании, входящей в НТИ «Автонет», сможет предсказывать вероятность ДТП для отдельных участков дорог либо водителей, пишет «Российская газета». Работает технология на базе искусственного интеллекта (ИИ), который следит за поведением водителя и фиксирует резкие перестроения, рывки, торможения, превышение скорости и другие действия. Как полагают эксперты, для многих «наблюдательность» ИИ может стать аргументом против установки приложения.
В свободном доступе технология-предсказатель ДТП может появиться до конца 2023 года. Ее включат в обновленное приложение Simble, изначально предназначенное для оформления гибкого каско. ИИ будет отлеживать все действия водителя, повышающие вероятность аварии, обрабатывать их и давать свой прогноз. При этом он умеет учитывать погодные условия, время суток и видимость.
Помимо непосредственно предсказаний аварий, собираемая ИИ информация может быть использована для «оценки эффективности выполнения работ по оптимизации дорожного движения», отмечают в НТИ «Автонет».
Однако столь пристальное наблюдение может не понравиться водителям, которых будет легче «поймать» на превышении или других нарушениях, говорят эксперты. Массовой установки можно добиться бонусами — к примеру, стимулом для предоставления доступа к данным о стиле вождения может быть скидка на полис каско.
В нынешнем году москвичи заплатили городу 49 миллионов рублей за аварии с трамваями. С начала 2023 года было вынесено 57 решений по таким ДТП, и автомобилистам пришлось возмещать дорогостоящий ущерб общественному транспорту. Чтобы снизить число аварий, власти продолжают отдалять рельсы от дорог, но это осуществимо не везде.