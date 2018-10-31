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10:36

Шикарная «Крета» и Lexus со встроенной бутылкой – главное за сутки

Все самое интересное за день, собранное в одном материале

Пока мы готовим для вас новые статьи и новости, вы можете ознакомиться с самыми интересными и важными событиями из мира автомобилей за прошедшие сутки. Все основное – в одном материале.

1.

Дебютировал роскошный вариант Hyundai Creta с панорамной крышей, стеганой двухцветной кожей в салоне, белым рулем и двумя экранами мультимедийной системы для задних пассажиров. Увы, но все это великолепие не для нас.

2.

В США открылось тюнинг-шоу SEMA, поэтому самые необычные тачки сейчас можно увидеть там. Например, Lexus ES со встроенным в багажник холодильником для вина и держателями для бокалов, а также дрэговый «Камаро» на электротяге или Nissan 370Z с битурбо мотором.

3.

Ford выпустил облегченную карбоновую версию суперкара GT. Она весит на 18 килограммов меньше обычной машины: все за счет углепластиковых колес, титанового выпуска и отсутствующих подстаканников.

4.

Honda скрестила пикап Ridgeline и багги Pioneer 1000. Полный привод и мотор взяты от пикапа, двери от багги, а грузовая платформа и ее дверца изготовлены заново, но в стиле кузовных панелей «Пионера». В результате получилась очень крутая штука.

5.

Мы поездили на обновленном Kia Sportage, причем на версии с мотором 2.4 GDI мощностью 184 силы. Делимся впечатлениями в нашем видеообзоре.

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