Шикарная «Крета» и Lexus со встроенной бутылкой – главное за сутки

1.
Дебютировал роскошный вариант Hyundai Creta с панорамной крышей, стеганой двухцветной кожей в салоне, белым рулем и двумя экранами мультимедийной системы для задних пассажиров. Увы, но все это великолепие не для нас.
2.
В США открылось тюнинг-шоу SEMA, поэтому самые необычные тачки сейчас можно увидеть там. Например, Lexus ES со встроенным в багажник холодильником для вина и держателями для бокалов, а также дрэговый «Камаро» на электротяге или Nissan 370Z с битурбо мотором.
3.
Ford выпустил облегченную карбоновую версию суперкара GT. Она весит на 18 килограммов меньше обычной машины: все за счет углепластиковых колес, титанового выпуска и отсутствующих подстаканников.
4.
Honda скрестила пикап Ridgeline и багги Pioneer 1000. Полный привод и мотор взяты от пикапа, двери от багги, а грузовая платформа и ее дверца изготовлены заново, но в стиле кузовных панелей «Пионера». В результате получилась очень крутая штука.
5.
Мы поездили на обновленном Kia Sportage, причем на версии с мотором 2.4 GDI мощностью 184 силы. Делимся впечатлениями в нашем видеообзоре.