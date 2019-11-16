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23:59

Ferrari снизит темпы расширения модельного ряда в 2020 году

Итальянская марка сосредоточится на увеличении продаж текущей линейки

В следующем году компания Ferrari сосредточится на продвижении моделей, представленных за последние 12 месяцев. При этом темпы расширения и обновления линейки снизятся, — заявил в интервью Autocar глава департамента продаж и маркетинга Ferrari Энрико Галлиера.

Энрико Галлиера подчеркнул, что Ferrari по-прежнему придерживается озвученного плана, согласно которому в течение пятилетнего цикла свет увидят 15 новых моделей. За текущий год итальянский производитель представил пять новинок — SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider, 812 GTS и Roma — поэтому в 2020-м Ferrari сосредоточится на продвижении этих моделей.

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Фото: Ferrari SF90 Stradale

Коммерческий директор Ferrari пообещал, что будущие премьеры марки будут ещё более непредсказуемыми, причём итальянская компания намерена дебютировать в новых для себя сегментах рынка. Пока подробности держатся в секрете: известно, что до 2023 года гамма пополнится новыми гибридами и вседорожником Purosangue.

Технический директор «Скудерии» Майкл Лейтерс дал понять, что бензо-электрическая Ferrari станет самостоятельной моделью. «Безусловно, мы могли бы адаптировать электрифицированную силовую установку к шасси Roma, но мы никогда не станем этого делать в рамках той же модели», — подчеркнул инженер, положив конец слухам о возможном дебюте гибридной версии Roma.

Пятая новинка 2019 года — компактное купе Roma — было раскрыто на этой неделе. Модель спроектирована на шасси кабриолета Portofino и оснащается тем же 3,9-литровым двигателем V8, но отличается уникальной внешностью, инновационным салоном и модернизированной 8-ступенчатой трансмиссией, знакомой по супергибриду SF90 Stradale.

Источник: AutoCar