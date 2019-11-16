Ferrari снизит темпы расширения модельного ряда в 2020 году

Энрико Галлиера подчеркнул, что Ferrari по-прежнему придерживается озвученного плана, согласно которому в течение пятилетнего цикла свет увидят 15 новых моделей. За текущий год итальянский производитель представил пять новинок — SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider, 812 GTS и Roma — поэтому в 2020-м Ferrari сосредоточится на продвижении этих моделей.
Фото: Ferrari SF90 Stradale
Коммерческий директор Ferrari пообещал, что будущие премьеры марки будут ещё более непредсказуемыми, причём итальянская компания намерена дебютировать в новых для себя сегментах рынка. Пока подробности держатся в секрете: известно, что до 2023 года гамма пополнится новыми гибридами и вседорожником Purosangue.
Технический директор «Скудерии» Майкл Лейтерс дал понять, что бензо-электрическая Ferrari станет самостоятельной моделью. «Безусловно, мы могли бы адаптировать электрифицированную силовую установку к шасси Roma, но мы никогда не станем этого делать в рамках той же модели», — подчеркнул инженер, положив конец слухам о возможном дебюте гибридной версии Roma.
Пятая новинка 2019 года — компактное купе Roma — было раскрыто на этой неделе. Модель спроектирована на шасси кабриолета Portofino и оснащается тем же 3,9-литровым двигателем V8, но отличается уникальной внешностью, инновационным салоном и модернизированной 8-ступенчатой трансмиссией, знакомой по супергибриду SF90 Stradale.