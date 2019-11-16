Ferrari снизит темпы расширения модельного ряда в 2020 году

Коммерческий директор Ferrari пообещал, что будущие премьеры марки будут ещё более непредсказуемыми, причём итальянская компания намерена дебютировать в новых для себя сегментах рынка. Пока подробности держатся в секрете: известно, что до 2023 года гамма пополнится новыми гибридами и вседорожником Purosangue.