Новый Volkswagen Golf R получит инновационный полный привод

Официальное изображение нового Volkswagen Golf R акцентирует внимание не на самой машине, а логотипах, размещенных на двери багажника, — разумеется, все они новые. Это относится и к основной эмблеме, и к стилизованной литере R, которой отмечены все спортивные версии Фольксвагенов. Первым такой шильдик получил кроссовер Atlas Cross Sport R-Line в октябре прошлого года.

Технических деталей между тем минимум. Новая «эрка» обзаведется «турбочетверкой» 2.0 EA 888 и «и инновационным полным приводом с выборочным контролем момента на задних колесах». Управление трансмиссией возложено на систему Vehicle Dynamics Manager, которая тесно взаимодействует с другой электроникой, будь то имитация блокировки на передней оси XDS или адаптивная подвеска DCC.