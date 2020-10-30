Новый Volkswagen Golf R получит инновационный полный привод

Официальное изображение нового Volkswagen Golf R акцентирует внимание не на самой машине, а логотипах, размещенных на двери багажника, — разумеется, все они новые. Это относится и к основной эмблеме, и к стилизованной литере R, которой отмечены все спортивные версии Фольксвагенов. Первым такой шильдик получил кроссовер Atlas Cross Sport R-Line в октябре прошлого года.
Технических деталей между тем минимум. Новая «эрка» обзаведется «турбочетверкой» 2.0 EA 888 и «и инновационным полным приводом с выборочным контролем момента на задних колесах». Управление трансмиссией возложено на систему Vehicle Dynamics Manager, которая тесно взаимодействует с другой электроникой, будь то имитация блокировки на передней оси XDS или адаптивная подвеска DCC.
По слухам, мощность Golf R пятого поколения составит около 330 лошадиных сил. Для сравнения: нынешний хэтчбек развивает 310 сил и разгоняется до «сотни» за 4,6 секунды. Впрочем, не исключено, что мотор будет такой же, как у Arteon R, а значит можно рассчитывать как минимум на 320 сил и 420 Нм момента.
Новый Golf R возглавит семейство Golf восьмого поколения. В него уже входят Golf GTI Clubsport, обычный GTI, версии TGI, GTE, GTD, а также универсалы Variant и Alltrack.