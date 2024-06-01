Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 01 июня 2024, 18:36
1 мин.

В автопарке главы Удмуртии появился роскошный китайский минивэн

Однообъёмник концерна FAW пришёл взамен десятилетнему Kia Quoris
В автопарке главы Удмуртии появился роскошный китайский минивэн: фото. В Сети появился снимок Hongqi HQ9 на номерах правительственной серии а***мр97. Судя по открытым данным, автомобиль закреплён за Аппаратом постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации, причём обновке всего 2,5 месяца. У официальных дилеров Hongqi аналогичные минивэны HQ9 стоят от 7 890 000 до 8 990 000 рублей.
В автопарке главы Удмуртии появился роскошный китайский минивэн
© platesmania.com / maple_rus
Сергей Ильин

Продажи Hongqi HQ9 стартовали в России полгода назад. Выбирать внешность и технику не придётся: у всех минивэнов одинаковый 5,2-метровый кузов, передний привод, а под капотом бензиновый 2,0-литровый турбомотор (245 сил, 380 Нм) в связке с 8-ступенчатым автоматом. Шасси простое — с пружинной подвеской, стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.

Читайте на тему:
Aurus Путина или Hongqi Си Цзинпиня?
Hongqi E-HS9
Раскрыты цены люксового автобуса Hongqi для партийной элиты КНР

По салону китайский однообъёмник превосходит Toyota Alphard: есть три ряда сидений, на втором ряду мультиконтурные кресла с подогревом и вентиляцией. У самого оснащённого варианта для VIP-пассажиров предусмотрен массаж, добавлены сенсорные экраны для электрорегулировок, оттоманки, солнцезащитные шторки и выдвижные подлокотники.

Автомобили Hongqi в России пока не выпускаются, но это не мешает государственным заказчикам брать партии таких машин на пробу. К примеру, гостей Петербургского международного экономического форума второй год подряд станут перевозить бизнес-седанами H9, а недавно несколько четырёхдверок приобрели в Минобороны России.

Источник:platesmania.com
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Hongqi
#Минивэны
#Новинки