В автопарке главы Удмуртии появился роскошный китайский минивэн

В автопарке главы Удмуртии появился роскошный китайский минивэнОднообъёмник концерна FAW пришёл взамен десятилетнему Kia Quoris
Продажи Hongqi HQ9 стартовали в России полгода назад. Выбирать внешность и технику не придётся: у всех минивэнов одинаковый 5,2-метровый кузов, передний привод, а под капотом бензиновый 2,0-литровый турбомотор (245 сил, 380 Нм) в связке с 8-ступенчатым автоматом. Шасси простое — с пружинной подвеской, стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади.
По салону китайский однообъёмник превосходит Toyota Alphard: есть три ряда сидений, на втором ряду мультиконтурные кресла с подогревом и вентиляцией. У самого оснащённого варианта для VIP-пассажиров предусмотрен массаж, добавлены сенсорные экраны для электрорегулировок, оттоманки, солнцезащитные шторки и выдвижные подлокотники.
Автомобили Hongqi в России пока не выпускаются, но это не мешает государственным заказчикам брать партии таких машин на пробу. К примеру, гостей Петербургского международного экономического форума второй год подряд станут перевозить бизнес-седанами H9, а недавно несколько четырёхдверок приобрели в Минобороны России.