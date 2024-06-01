В автопарке главы Удмуртии появился роскошный китайский минивэн

Автомобили Hongqi в России пока не выпускаются, но это не мешает государственным заказчикам брать партии таких машин на пробу. К примеру, гостей Петербургского международного экономического форума второй год подряд станут перевозить бизнес-седанами H9, а недавно несколько четырёхдверок приобрели в Минобороны России.