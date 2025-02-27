Российский авторынок снова откатился на пятое место в Европе

Второе место с большим отставанием заняла Великобритания. Там в январе было реализовано 139 345 машин — на 2,5 процента меньше, чем в январе 2024 года. Замыкает тройку лидеров Италия со 133 731 проданным автомобилем и падением рынка на 5,8 процента.

Четвертую позицию на этот раз заняла Франция, результат которой — 114 673 машины (-6,2 процента). В России, по данным «Автостата», было реализовано 89 072 новых легковых автомобиля. Это на 11 процентов больше, чем год назад, но отставание от Франции все еще значительное.