Mercedes-Maybach показал новую коллекцию аксессуаров

Среди других новинок — кожаный мужской ремень The Fabulous («Потрясающий»), чехол The Success III («Успех») для iPhone из кожи сафьяно, деловой блокнот на 200 страниц The Memory I («Память») и небольшая двухцветная женская сумочка. Maybach также предлагает ассортимент товаров для дома — мобильный бар из натурального дерева с изысканными посеребрёнными бокалами для шампанского, одеяло The Embrace I («Объятия»), доступное в шести различных цветах, и даже раскладную кровать для собаки The Dog's Domain I («Собачья территория»).