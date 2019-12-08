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16:00

Mercedes-Maybach показал новую коллекцию аксессуаров

Подразделение Icons of Luxury марки «Майбах» выпустило набор предметов роскоши

Александр Пономарев
Немецкая компания Mercedes-Maybach презентовала новую коллекцию премиальных аксессуаров, разработанную при участии собственного подразделения Icons of Luxury.

Все предметы роскоши, как уверяет производитель, разработаны для тех, «кто любит окружать себя красивыми вещами» и изготовлены с применением «сложного производственного процесса». В неё входят, к примеру, несколько кожаных сумок: Weekender I универсальная сумка для коротких поездок, Adviser I сумка для ноутбука и документов, а также Eve I элегантная женская сумка из кожи наппа.

Среди других новинок кожаный мужской ремень The Fabulous («Потрясающий»), чехол The Success III («Успех») для iPhone из кожи сафьяно, деловой блокнот на 200 страниц The Memory I («Память») и небольшая двухцветная женская сумочка. Maybach также предлагает ассортимент товаров для дома мобильный бар из натурального дерева с изысканными посеребрёнными бокалами для шампанского, одеяло The Embrace I («Объятия»), доступное в шести различных цветах, и даже раскладную кровать для собаки The Dog's Domain I («Собачья территория»).