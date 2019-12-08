Mercedes-Maybach показал новую коллекцию аксессуаров

Все предметы роскоши, как уверяет производитель, разработаны для тех, «кто любит окружать себя красивыми вещами» и изготовлены с применением «сложного производственного процесса». В неё входят, к примеру, несколько кожаных сумок: Weekender I — универсальная сумка для коротких поездок, Adviser I — сумка для ноутбука и документов, а также Eve I — элегантная женская сумка из кожи наппа.