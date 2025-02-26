В России на северных испытаниях заметили новый Omoda C7

По предварительным данным, базовый Omoda C7 будет стоить в России около 3,3-3,5 миллиона рублей. Однако к моменту начала продаж прайс-листы ещё могут быть скорректированы. В ближайшее время Chery выведет на наш рынок ещё два дочерних бренда для локализованных моделей — Tenet и Esteo.