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11:17

Audi A1 превратили в абсолютное зло

Автомобиль получил двигатель от кубкового TT Cup

Ателье ABT Sportsline построило уникальную версию хэтчбека Audi A1 с двигателем от гоночного TT Cup, widebody-обвесом и двухцветной окраской кузова. Штучный хот-хэтч получился мощнее лимитированной версии A1 Quattro 2012 года.

Проект ABT называется One of One — хэтчбек построен в единственном экземпляре и не получит продолжения. Под капотом — 2.0 TFSI от кубкового Audi TT, выдающий 310 сил и 400 Нм момента в обычном режиме и 340 сил в овербусте. Это больше, чем у A1 Quattro (256 сил и 350 Нм момента), который вышел тиражом всего 333 штуки. Динамика разгона держится в секрете.

Видео: Daniel Abt

Audi A1 One of One получил новый обвес c массивными крыльями, которые прибавили к ширине 55 миллиметров, новый капот, передний бампер со сплиттером, диффузор и выхлопную систему с парой смещенных к центру круглых выхлопных парубков. Колеса — 19-дюймовые из кованого алюминия с аэродинамическими накладками.

Среди предложений ABT есть и более скоромная программа доработок для A1. Хэтчбеку предлагается перепрограммировать двигатель, занизить подвеску и установить на него десятиспицевые кастомные диски ABT Sport GR с полированным ободом.