Audi A1 превратили в абсолютное зло

Проект ABT называется One of One — хэтчбек построен в единственном экземпляре и не получит продолжения. Под капотом — 2.0 TFSI от кубкового Audi TT, выдающий 310 сил и 400 Нм момента в обычном режиме и 340 сил в овербусте. Это больше, чем у A1 Quattro (256 сил и 350 Нм момента), который вышел тиражом всего 333 штуки. Динамика разгона держится в секрете.