В России сократился объем выпуска легковых машин

С января по май 2025 года с конвейеров российских заводов сошла 281 тысяча легковых автомобилей. Это больше, чем за тот же период прошлого года, хоть и ненамного — всего на четыре процента.

Грузовых машин в мае выпустили 8,9 тысячи единиц, что на 31,4 процента меньше, чем в апреле. За январь-май было собрано 58,5 тысячи штук (-20,1 процента в годовом сравнении). Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн обрушился на 36,9 процента до 718 штук. Падение за пять месяцев — 39,6 процента до 3819.