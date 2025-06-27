Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд Нюрбургринга и обзавелся новой спецверсией

На самом деле в продаже появятся сразу два спецвыпуска. Правда, второй по сути — пакет под названием Track Package, который можно докупить для SU7 Ultra за 100 000 юаней (около миллиона рублей). Общая стоимость таким образом вырастет до 629 900 юаней (почти семь миллионов рублей).