Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд Нюрбургринга и обзавелся новой спецверсией

Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд Нюрбургринга и обзавелся новой спецверсией12-й поворот трассы теперь называется «поворотом Xiaomi» — Xiaomi Curve
На самом деле в продаже появятся сразу два спецвыпуска. Правда, второй по сути — пакет под названием Track Package, который можно докупить для SU7 Ultra за 100 000 юаней (около миллиона рублей). Общая стоимость таким образом вырастет до 629 900 юаней (почти семь миллионов рублей).
я выбрал вместо рекламы.
За эту цену электрокар получит улучшенные систему охлаждения и тормоза, доработанную подвеску с койловерами Bilstein EVO R, высокопроизводительный аккумулятор и полуслики Pirelli.
Второй вариант, Nürburgring edition, — почти эксклюзив тиражом всего 10 экземпляров. Задние сиденья здесь заменены стальным каркасом безопасности, спереди установлены «ковши» и изменен экстерьер: добавлены новые панели днища, капот из углеродного волокна и фиксированное антикрыло. Цена — 814 900 юаней или почти девять миллионов в пересчете на рубли.
Мощность силовой установки в обеих спецверсиях максимальная для Ultra — 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Также с седана снят «ошейник»: разблокирована максимальная скорость в 350 километров в час.