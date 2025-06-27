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Опубликовано 27 июня 2025, 12:03
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Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд Нюрбургринга и обзавелся новой спецверсией

12-й поворот трассы теперь называется «поворотом Xiaomi» — Xiaomi Curve
Xiaomi SU7 Ultra оказался быстрее Mercedes-AMG One на Нюрбургринге. Пилот Дэвид Питтард за рулем китайского электрокара прошел легендарную немецкую трассу за 6:22,091. Таким образом, он побил предыдущий рекорд прототипа SU7 Ultra, установленный в прошлом году, — 6:46,874. Кроме того, «китаец» оказался быстрее супергибрида Mercedes-AMG One, результат которого — 6:29,090. Отпраздновать достижение Xiaomi решила спецверсией Nürburgring edition.
Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд Нюрбургринга и обзавелся новой спецверсией
© Xiaomi
Мария Руцкая
Мария Руцкая

На самом деле в продаже появятся сразу два спецвыпуска. Правда, второй по сути — пакет под названием Track Package, который можно докупить для SU7 Ultra за 100 000 юаней (около миллиона рублей). Общая стоимость таким образом вырастет до 629 900 юаней (почти семь миллионов рублей).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Xiaomi SU7 Ultra Track Package

© Xiaomi

За эту цену электрокар получит улучшенные систему охлаждения и тормоза, доработанную подвеску с койловерами Bilstein EVO R, высокопроизводительный аккумулятор и полуслики Pirelli.

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Второй вариант, Nürburgring edition, — почти эксклюзив тиражом всего 10 экземпляров. Задние сиденья здесь заменены стальным каркасом безопасности, спереди установлены «ковши» и изменен экстерьер: добавлены новые панели днища, капот из углеродного волокна и фиксированное антикрыло. Цена — 814 900 юаней или почти девять миллионов в пересчете на рубли.

Мощность силовой установки в обеих спецверсиях максимальная для Ultra — 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента. Также с седана снят «ошейник»: разблокирована максимальная скорость в 350 километров в час.