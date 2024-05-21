Стало известно, во сколько обойдется возрождение «Волги»Производство стартует в 2024 году с седана D-класса
Более 60 миллиардов рублей будут потрачены на НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы.
В линейку войдут три автомобиля: седан D-класса Volga C40 (Changan Raeton Plus), К30 (X5 Plus от Oshan — суббренда Changan) и К40 (Changan Uni-Z). Все укомплектованы 188-сильным мотором (300 Нм) и семиступенчатым «роботом». В случае с «Волгой» на переклейке шильдика решили не останавливаться: машины получили оригинальные бамперы с хромированной решеткой радиатора, дизайн которой отсылает к исторической «Волге».
Выпускать современные автомобили Volga начнут уже в 2024 году на нижегородской площадке — скорее всего, на заводе «Группы ГАЗ», где раньше собирали Volkswagen и Skoda. На полный цикл планируется выйти в 2025-м. Продажу организуют через бывшую дилерскую сеть Skoda.
«Волги» продемонстрировали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он оценил современный вид автомобилей, но раскритиковал их за низкий уровень локализации. В частности, ему не понравилось, что руль у «Волги» С40 китайский.