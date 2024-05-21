Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 21 мая 2024, 17:25
1 мин.

Стало известно, во сколько обойдется возрождение «Волги»

Производство стартует в 2024 году с седана D-класса
Раскрыт размер инвестиций в новые «Волги». В проект производства автомобилей марки Volga вложат более 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Производство легковых автомобилей», которая будет выпускать новые машины под воскрешенной советской маркой. Как стало известно сегодня, производство начнется с седана, а кроме него в линейку войдут два кроссовера. Все они, судя по снимкам, построены на базе «китайцев», хотя официально об этом не сообщается.
Стало известно, во сколько обойдется возрождение «Волги»
© Александр Астафьев / РИА Новости
Мария Руцкая

Более 60 миллиардов рублей будут потрачены на НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы.

В линейку войдут три автомобиля: седан D-класса Volga C40 (Changan Raeton Plus), К30 (X5 Plus от Oshan — суббренда Changan) и К40 (Changan Uni-Z). Все укомплектованы 188-сильным мотором (300 Нм) и семиступенчатым «роботом». В случае с «Волгой» на переклейке шильдика решили не останавливаться: машины получили оригинальные бамперы с хромированной решеткой радиатора, дизайн которой отсылает к исторической «Волге».

Читайте на тему:
Возрожденной «Волгой» может стать китайский седан Changan
60-летнюю «Волгу» почти без пробега продают в России по цене нового «китайца»
ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga

Выпускать современные автомобили Volga начнут уже в 2024 году на нижегородской площадке — скорее всего, на заводе «Группы ГАЗ», где раньше собирали Volkswagen и Skoda. На полный цикл планируется выйти в 2025-м. Продажу организуют через бывшую дилерскую сеть Skoda.

«Волги» продемонстрировали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Он оценил современный вид автомобилей, но раскритиковал их за низкий уровень локализации. В частности, ему не понравилось, что руль у «Волги» С40 китайский.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Volga
#Россия
#Автопром
#Производство