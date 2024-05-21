Стало известно, во сколько обойдется возрождение «Волги»

Производство стартует в 2024 году с седана D-класса

Раскрыт размер инвестиций в новые «Волги». В проект производства автомобилей марки Volga вложат более 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Производство легковых автомобилей», которая будет выпускать новые машины под воскрешенной советской маркой. Как стало известно сегодня, производство начнется с седана, а кроме него в линейку войдут два кроссовера. Все они, судя по снимкам, построены на базе «китайцев», хотя официально об этом не сообщается.