Volkswagen намерен продать миллион электромобилей за три года

Главную ставку Volkswagen делает на первенца новой «зеленой» линейки, хэтчбек ID.3. Его производство на предприятии в Цвиккау, Германия, стартовало в ноябре, хотя продажи начнутся только будущим летом. Согласно скорректированному плану, ID.3 поможет концерну в ближайшие годы занять лидирующее положение в сегменте e-mobility и возьмёт на себя большую долю продаж из запланированного объема в миллион автомобилей к 2023 году. Цифры амбициозные, учитывая тот факт, что с момента презентации e-up! в 2013-м Volkswagen продал чуть больше 250 000 электромобилей.
По данным сайта EV Sales, за 11 месяцев 2019 года Tesla Model 3 разошлась тиражом в 247 000 экземпляров, вторая по популярности модель — BAIC EU-Series — нашла 89 000 покупателей. Volkswagen за то же самое время время в сумме продал 71 000 электрифицированных автомобилей.
Серьезность своих намерений концерн подтверждает суммой инвестиций в электрификацию и «мобильность будущего». К 2024 году все бренды, входящие в состав группы, вложат в новые проекты 33 миллиарда евро. Одиннадцать миллиардов инвестирует сам «Фольксваген». Из 34 моделей, запланированных к запуску в 2020 году, восемь будут гибридами и «чистыми» электромобилями.
Помимо ID.3 и уже анонсированного кроссовера ID.4, в экологичное семейство войдут багги, большой вседорожник, субкомпактный электрокар начального уровня и минивэн, который получит индекс ID.7.