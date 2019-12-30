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11:12

Volkswagen намерен продать миллион электромобилей за три года

В компании уточнили планы по реализации батарейных машин

Алексей Носаченко
Компания Volkswagen пересмотрела планы продаж электромобилей и объявила, что целевой показалась в миллион экземпляров будет достигнуть на два года раньше, уже к концу 2023-го. К 2025 году концерн собирается реализовать 1,5 миллиона автомобилей из семейства ID — для этого компании придется ежегодно продавать около 300 тысяч машин.

Главную ставку Volkswagen делает на первенца новой «зеленой» линейки, хэтчбек ID.3. Его производство на предприятии в Цвиккау, Германия, стартовало в ноябре, хотя продажи начнутся только будущим летом. Согласно скорректированному плану, ID.3 поможет концерну в ближайшие годы занять лидирующее положение в сегменте e-mobility и возьмёт на себя большую долю продаж из запланированного объема в миллион автомобилей к 2023 году. Цифры амбициозные, учитывая тот факт, что с момента презентации e-up! в 2013-м Volkswagen продал чуть больше 250 000 электромобилей.

По данным сайта EV Sales, за 11 месяцев 2019 года Tesla Model 3 разошлась тиражом в 247 000 экземпляров, вторая по популярности модель — BAIC EU-Series — нашла 89 000 покупателей. Volkswagen за то же самое время время в сумме продал 71 000 электрифицированных автомобилей.

Серьезность своих намерений концерн подтверждает суммой инвестиций в электрификацию и «мобильность будущего». К 2024 году все бренды, входящие в состав группы, вложат в новые проекты 33 миллиарда евро. Одиннадцать миллиардов инвестирует сам «Фольксваген». Из 34 моделей, запланированных к запуску в 2020 году, восемь будут гибридами и «чистыми» электромобилями.

Помимо ID.3 и уже анонсированного кроссовера ID.4, в экологичное семейство войдут багги, большой вседорожник, субкомпактный электрокар начального уровня и минивэн, который получит индекс ID.7.