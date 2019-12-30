Volkswagen намерен продать миллион электромобилей за три года

Главную ставку Volkswagen делает на первенца новой «зеленой» линейки, хэтчбек ID.3. Его производство на предприятии в Цвиккау, Германия, стартовало в ноябре, хотя продажи начнутся только будущим летом. Согласно скорректированному плану, ID.3 поможет концерну в ближайшие годы занять лидирующее положение в сегменте e-mobility и возьмёт на себя большую долю продаж из запланированного объема в миллион автомобилей к 2023 году. Цифры амбициозные, учитывая тот факт, что с момента презентации e-up! в 2013-м Volkswagen продал чуть больше 250 000 электромобилей.