В 2020 году Volkswagen выпустит больше 30 моделей

Ради выполнения условий Парижского соглашения по климату Volkswagen наметил к 2025 году вдвое снизить углеродный след от производства, а к 2050-му стать полностью углеродно-нейтральным. Достигнуть этого поможет хэтчбек ID.3 — он выйдет на рынок летом следующего года, — компанию которому через некоторое время составит первый электрокроссовер марки ID.Next.

Кроме того, с января 2020-го в отдельную компанию выделяется софтверный бизнес Volkswagen. Фирма Car.Software займется разработкой программного обеспечения для автомобилей и созданием онлайн-сервисов, чтобы к 2025 году доля собственного ПО в портфолио бренда выросла с десяти до 60 процентов. Продолжится реструктуризация основных направлений деятельности, в том числе сокращение издержек.