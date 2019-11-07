Volkswagen запустит в серию электрический универсал

О технической начинке универсала пока ничего не известно. Правда, Volkswagen указал запас хода — 590 километров по измерительному циклу WLTP. Вероятно, силовая установка будет состоять из двух электромоторов, по одному на каждую ось, и батареей емкостью не менее 82 киловатт-часов.

На пути к конвейеру универсал вред ли сильно изменится, потому как даже салон на эскизах выглядит довольно традиционно. Но, следуя экотренду, изготовлен он из вторсырья. Например, для обивки сидений используется искусственная кожа AppleSkin, полученная из остатков производства яблочного сока. Такие материалы уже не редкость: Ford изготавливает пластик из кожуры и семян томатов, а Volvo перерабатывает рыбацкие сети и старые бутылки.