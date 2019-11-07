Volkswagen запустит в серию электрический универсал

Volkswagen ID. Space Vizzion, как и все предыдущие концепты, построен на модульной архитектуре MEB. В дизайне «универсала будущего» заметны заимствования от других электрических шоу-каров, например, кроссовера ID. Roomzz, однако дизайнерам удалось привнести в облик автомобиля некую индивидуальность. В компании заявляют, что в ID. Space Vizzion «аэродинамические характеристики автомобилей класса Gran Turismo соседствуют с просторным салоном кроссовера».
О технической начинке универсала пока ничего не известно. Правда, Volkswagen указал запас хода — 590 километров по измерительному циклу WLTP. Вероятно, силовая установка будет состоять из двух электромоторов, по одному на каждую ось, и батареей емкостью не менее 82 киловатт-часов.
На пути к конвейеру универсал вред ли сильно изменится, потому как даже салон на эскизах выглядит довольно традиционно. Но, следуя экотренду, изготовлен он из вторсырья. Например, для обивки сидений используется искусственная кожа AppleSkin, полученная из остатков производства яблочного сока. Такие материалы уже не редкость: Ford изготавливает пластик из кожуры и семян томатов, а Volvo перерабатывает рыбацкие сети и старые бутылки.
Volkswagen ID. Space Vizzion — это исследование на тему будущего, но у автомобиля все же будет серийное воплощение. Товарная версия универсала появится в конце 2021 года. Причем его выпустят в разных версиях для рынков Северной Америки, Европы и Китая.
Универсал стал седьмым концептом, выпущенным под именем ID. В электрическое семейство также входят хэтчбек ID., который уже стал серийным, вседорожник ID. CROZZ, фургон ID. BUZZ, седан ID. VIZZION, багги ID. BUGGY и большой кроссовер ID. ROOMZZ.