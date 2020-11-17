История одного побега: Краснодарский край, перевалы, Urus

В общем, если хотите узнать больше об Урусе, лучше почитайте его тест — он фантастический. Ну а если хотите чего-то посвежее, то вам чтиво для неспешного досуга. Приятного чтения и… мы предупреждали!

Автомобиль разблокирован

За считанные дни до закрытия абсолютно всего на неизвестный тогда период карантина мы попытались отвлечься от тревожной повестки… Поездка по Краснодарскому краю стала настоящим побегом впереди большой волны.

Этому тексту пришлось вылежаться. Я не знал, как рассказывать об увеселительном путешествии на Lamborghini, когда весь мир сидел по домам и смотрел в завтра с выжидательной тревогой. Когда единственным доступными путешествиями стали панорамы Гугла и Яндекса. Когда каждый поход в магазин был вылазкой. Когда ни на каком автомобиле нельзя было уехать в другую реальность.