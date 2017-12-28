Важная дюжина

Каждый год мы составляем подборку из 12 самых интересных автомобильных премьер – не нарушена эта традиция и теперь. Но оглянувшись на 2017-й, мы подумали: а почему бы не собрать рейтинг тех машин, на которых мы сами поездили и реально впечатлились? Живьем, а не только глядя на фотографии и характеристики.

По секрету – таких машин набралось заметно больше дюжины, и формирование финального списка привело к небольшой редакционной потасовке. А чтобы дело не дошло до серьезного рукоприкладства, расположить их мы решили по самому безобидному принципу – хронологически. В общем, встречайте: двенадцать лучших из почти полутора сотен протестированных!

«Авентадор» был запредельно крут с самого рождения. Рядом с этой тачкой можно не заметить летающую тарелку с экипажем из говорящих динозавров, звук атмосферного V12 слышно даже в бункерах Судного дня, а разгон в пол способен нанести пару увечий людям с недостаточно развитым мышечным каркасом.

Единственное, чего поначачалу не умела эта машина (помимо лазания по деревьям) – правильно поворачивать. В обновленной версии Aventador S недостаток исправили доработанной аэродинамикой, поумневшей электроникой и, главное, полноуправляемым шасси. Получилось так круто, что после теста Миша Конончук еще месяц ходил и странно улыбался (факт, – прим. редактора).

На создателях второго «Соляриса» лежала такая ответственность, по сравнению с которой даже выпуск новой трилогии «Звездных войн» – дело легкое и ни к чему не обязывающее. Главная бюджетная иномарка пост-логановской эпохи не слишком изменилась внешне, зато прибавила в реально важном: просторе, качестве интерьера и количестве опций, и в шасси.

Solaris получил то, чего от него никто не ждал – нормально работающие подвеску и приятный руль. И пусть в Hyundai не достигли идеала (например, пожадничали с шумоизоляцией), автомобиль сделал главное – задал новую планку в своем сегменте. Причем до этой планки пока никто из конкурентов не дотянулся: несмотря на то, что Kia Rio лидирует по продажам, как машина Solaris нам нравится чуточку больше.

Новый Discovery изрядно напугал общественность: радикальную смену дизайна с мужицкого на бесполый некоторые поклонники откровенно возненавидели, а самые оптимистичные просто насторожились. Не будем кривить душой – мы тоже слегка растерялись и не включили «Дискаря» в прошлогодний список главных премьер.

А зря! Потому что у британцев действительно получился автомобиль, который умеет месить грязь на равных с самыми крутыми внедорожниками, но при этом не сильно уступает в комфорте и удобстве цивильным асфальтовым кроссоверам. Собственно, это мы летом и проверили.

Если вдуматься, японцы сделали настоящее чудо: без смены платформы, без каких-либо радикальных технических доработок они превратили просто неплохую Mazda CX-5 едва ли не в безоговорочного лидера класса.

Кроссовер здорово прибавил в мягкости и тишине, стал еще привлекательнее снаружи, а классная управляемость, качественный салон и разумная цена у него и так были. В номинации «самый удачный рестайлинг года» CX-5 побеждает с огромным отрывом – правда рынок по-прежнему предпочитает Volkswagen Tiguan.

Хотя «Мазде» на вкусы российского покупателя жаловаться грех: новая CX-5 входит в топ-25 продаж, и все у нее хорошо. А вот Peugeot 3008 о таком успехе остается только мечтать, хотя этот кроссовер носит престижный титул Европейского автомобиля года.

И неспроста: Илья Фролов остался в восторге от авангардного дизайна и ни на что не похожего интерьера, да и на ходу «три тысячи восьмой» не разочаровал. Поэтому мы смело включаем этот Peugeot в дюжину самых впечатляющих машин года, а заодно желаем соотечественникам того же самого – смелости выбирать необычное.

Ведь пришелся же у нас ко двору Range Rover Velar – тоже автомобиль довольно нестандартный и дерзкий. Дизайн как у концепт-кара, потайные дверные рукоятки, целиком сенсорный салон… Во время теста Миша Цымбал сравнил «Велар» с «айфоном» – и от нашего главреда, давнего евангелиста Apple, это может считаться высшей похвалой.

Да, машина получилась неидеальной на ходу, но судя по скорости, с которой эти «Рейнджи» наполняют столичные улицы, клиентуру это не смущает. Самая модная и желанная новинка года? Пожалуй, это именно Velar.

Шума вокруг «эрки» было поднято немеряно. Мерседесовцы нарекли эту машину зверем «Зеленого ада», а к рекламе привлекли Льюиса Хэмилтона и Linkin Park – словом, можно было подумать, что маркетинга тут больше, чем реальной сути.

К счастью, все оказалось не так: инженеры AMG соорудили один из самых эффективных и при этом веселых трековых спорткаров современности. Брутальный громогласный движок, превосходный баланс полноуправляемого шасси – в общем, у Porsche 911 GT3 буквально из ниоткуда нарисовался очень серьезный соперник. А самое приятное, что останавливаться на этом в Аффальтербахе не планируют.

В отличие от GT R, «Весте» никакая реклама даже не требуется: приподнятый универсал от Lada получился настолько красивым, что «продает» сам себя. Вспомните, какую российскую тачку последних лет вы хотели купить, просто глядя на фотографии? Marussia не считается: ее больше нет, а Vesta SW Cross – есть.

И она не только замечательно выглядит: при личном знакомстве универсал порадовал Сашу Мирошкина шикарно продуманным багажником, привлекательным балансом цены и оснащения и классным шасси. Да, впечатление оказалось слегка смазано слабоватым мотором 1.8 и тем фактом, что все «кроссы» первых серий едут по-разному. Но все равно: это первая за многие годы отечественная машина, в которую реально можно влюбиться!

А вот тут без скидок: новый Cayenne, который снаружи мало чем отличается от старого, едет всегда одинаково. И если конкретно, то одинаково безупречно. Инженеры Porsche в который раз доказали, что у них какие-то свои отношения с законами физики, и вызвали когнитивный диссонанс у нашего главного редактора.

«Прохватишь пару километров – ну спорткар же! Оглянешься вокруг – да не, бред какой-то…». Пожалуй, это все, что нужно знать о третьем поколении Cayenne – и более чем достаточно, чтобы всерьез пожалеть об отсутствии нескольких биткоинов в цифровом кошельке.

C другой стороны, позвякивай они там своим двоичным кодом – еще большой вопрос, на что стоило бы их обменять. Потому что вторым мощным впечатлением конца года для нас стала новая BMW M5.

Ураганно быстрая, очень вкусная в управлении, но при этом все еще комфортная, как обычный гражданский бизнес-седан – словом, это лучшая большая «эмка» со времен легендарной Е39. Ах да, теперь она всепогодно-полноприводная и с дрифт-режимом – чем не мечта петролхэда?

На другом полюсе – новый компактный кроссовер от Volvo. Он попал в наш хит-парад не благодаря интересному дизайну или тщательно продуманному интерьеру – хотя и то, и другое у XC40 есть. И даже не потому, что эта машина очень недурно едет – хотя и это тоже правда.

Дело в том, что XC40 предлагает принципиально новую модель владения – заказ через интернет, ежемесячная оплата по подписке, отсутствие необходимости самостоятельно ездить в сервис, функция каршеринга и так далее. И если будущее с автономными электрокарами все еще выглядит слегка фантастическим, то вот это, вполне возможно, наше общее «завтра». Если вдуматься, в чем-то не менее революционное.

Хотя и автономные электрокары в наших руках тоже побывали – если конкретно, экспериментальный прототип под названием Renault Symbioz. Французы доверили бесценный автомобиль журналистам, чтобы те убедились: автопилоты действительно не за горами. Сомневаетесь?

Тогда спросите у Ильи Фролова, что он чувствовал, когда сидел за рулем в шлеме виртуальной реальности и буквально витал в облаках, пока Symbioz сам ехал по реальному шоссе. И если 2017 год закончился для нас на столь необычной и любопытной ноте, то мы даже боимся представить, что готовит 2018-й. И есть только один способ это выяснить. \m

Иллюстрации: Компании-производители