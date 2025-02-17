50 лет Jaguar XJS

Он плохо продавался. Его критиковали, а дизайн сравнивали со смертным грехом. И всё же он стал легендой

Если среди автомобилей есть волшебник, маг и чародей, то это Jaguar XJ-S (позже — XJS). Разве кто-то еще умеет так же замедлять транспортный поток вокруг собственной королевской персоны и одновременно учащать сердцебиение зрителей?! В те редкие встречи я всякий раз восклицал: «Боже, он фантастически красив!». И помечал в календаре дату радостного события красным карандашом. Но давайте абстрагируемся от эмоций и копнем историю создания модели. Заодно выясним, так ли она хороша, как все привыкли думать.