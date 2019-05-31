Infiniti QX30

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Две модели Infiniti ушли с российского рынка
Прекращены поставки хэтчбеков Q30 и кроссоверов QX30
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Infiniti признала QX30 «неудачным продуктом» и решила заменить его собственной моделью
Новости
Пара в США купила новый Infiniti вдвое дешевле из-за ошибочной рекламы
Тест-драйв
Двое из ларца
22 августа 2016, 12:03
Компания Infiniti назвала рублевую стоимость кроссовера QX30
Компактный кроссовер будет доступен с 211-сильным двигателем
10 февраля 2016, 17:20
Infiniti QX30 сфотографировали в Москве за полгода до российской премьеры
Компактный кроссовер марки подготовят к сертификации в РФ
18 ноября 2015, 10:07
У Infiniti появился компактный кроссовер
Infiniti QX30 появится в России летом 2016 года
12 ноября 2015, 17:01
Компактный кроссовер Infiniti сфотографировали без камуфляжа
Infiniti QX30 сняли на тестах в Великобритании
3 марта 2015, 15:45
Серийный компактный кроссовер Infiniti появится 2016 году
Японцы рассекретили глобальный вседорожник QX30
19 февраля 2015, 18:10
Infiniti перестала скрывать предвестника компактного кроссовера
Опубликован первый официальный снимок прототипа QX30
27 июня 2014, 17:51
Маленькому кроссоверу Infiniti дали «зеленый свет»
Глава Infiniti подтвердил выпуск модели QX30 в Великобритании
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