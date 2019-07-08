Длительный тест Jaguar E-Pace

Вся эта мощь отражается и на расходе топлива. За месяц теста с большей частью поездок по городу (шоссе — лишь около 20 процентов от общего пробега) средний расход топлива у нас зафиксировался на отметке 13 литров на «сотню». Не очень много для мотора с подобной отдачей, но не так уж и мало для обычного городского кроссовера.

Всего за месяц на топливо мы потратили более пяти тысяч рублей. А за год на заправках владельцу придется оставить почти 120 тысяч рублей. И это при расчете, что в бак будут заливать 95-й, а не 98-й бензин.