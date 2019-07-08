Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:31

Длительный тест Jaguar E-Pace

Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы

© Кирилл Калапов
Ефим Репин
В прошлой части мы познакомились с самым мощным и компактным кроссовером Jaguar в России — E-Pace с 300-сильным двигателем — и разобрались, как он ведет себя на дороге. Теперь давайте займемся чисто практическими вещами: подсчитаем, сколько же владельцу придется потратить на этого «котенка», сравним машину с конкурентами и подведем итоги.

Длительный тест Jaguar E-Pace: часть первая

То ли я старею, то ли 300 лошадиных сил на такую букашку, как Jaguar E-Pace (да и не только на такую) и вместе с этим 6,4 секунды в разгоне до «сотни» — это перебор. Само собой, со светофора вас уделают разве что «корчи», да всякие адовые зажигалки от AMG. И это чертовски быстро, но бесполезно: сначала по сто метров от одного «красного» до другого, а затем — пробка. А для трека «И-Пэйс» совершенно точно не приспособлен. По крайней мере до тех пор, пока над ним не поработают спецы из подразделения SVO.

Столько проехал Jaguar E-Pace за месяц теста

Вся эта мощь отражается и на расходе топлива. За месяц теста с большей частью поездок по городу (шоссе — лишь около 20 процентов от общего пробега) средний расход топлива у нас зафиксировался на отметке 13 литров на «сотню». Не очень много для мотора с подобной отдачей, но не так уж и мало для обычного городского кроссовера.

Всего за месяц на топливо мы потратили более пяти тысяч рублей. А за год на заправках владельцу придется оставить почти 120 тысяч рублей. И это при расчете, что в бак будут заливать 95-й, а не 98-й бензин.

Такой расход показал Jaguar E-Pace за месяц теста

А теперь давайте подсчитаем, сколько в сумме потратит на автомобиль владелец «И-Пэйса» за первый год владения? Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Jaguar E-Pace P300 R-Dynamic S в первый год эксплуатации

ОСАГО10 982 р.
Каско170 000 р.
Транспортный налог49 500 р.
ТО16 000 р.
Топливо118 560 р.
Итого365 042 р.
Километр пробега (только топливо)5,9 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)18,2 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)9,7 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега. Техобслуживание проводится раз в год или 13 тысяч километров пробега.

Как оказалось, страховщики не очень-то любят модный молодежный кроссовер: Каско стоит дорого — в некоторых компаниях полис обойдется более чем в 200 тысяч рублей.

Кроме того, у машины будет повышенный транспортный налог (с учетом налога на роскошь) и, как мы уже говорили, придется серьезно потратиться на топливо. Итого годовое владение маленьким 300-сильным Ягуаром обойдется почти в 400 тысяч рублей!

>
Reload
1 / 5

С такими затратами «И-Пэйс» оказался почти на 100 тысяч рублей дороже недавно побывавшего в «нашем гараже» BMW X2 (тот же X1, но с «хэтчбекообразным» кузовом) и на 70 тысяч рублей дороже BMW X3. Существенно дешевле в эксплуатации будут громадные и просторные Volvo V90 Cross Country и Mazda CX-9. Ближе всего по стоимость к «Яге» подобрался Toyota Land Cruiser Prado — владение таким внедоржником обойдется примерно в 367,5 тысячи в год. И тоже не в последнюю очередь за счет дорогущего Каско.

Раз мы начали сравнивать кроссовер с другими автомобилями, то давайте посмотрим на конкурентов «И-Пэйса». У многих из них нет настолько мощных версий: единственные альтернативные варианты — это родственный Evoque и 247-сильный Volvo XC40. При этом «швед» обойдется существенно дешевле британского вседорожника.

Конкуренты Jaguar E-Pace

>
Reload
1 / 5

BMW X1

У «Икс-Первого» пока нет настолько мощных модификаций, как у Ягуара. Все, что сейчас предлагается на российском рынке — это два бензиновых мотора мощностью 140 и 192 лошадиные силы, а также 150-сильный дизель. Соответственно и стоит такой автомобиль более вменяемых денег: цены на кроссовер начинаются от 2,1 миллиона рублей и доходят до почти 2,5 млн рублей.

В плане мощных версий альтернатив не много, но у Jaguar E-Pace есть и варианты попроще. Например, есть 200- и 249-сильные машины, которые стоят от 2,6 и 2,8 миллиона рублей соответственно. Также есть дизели — 150-, 180- и 240-сильные. Цены на такие кроссовер начинаются от 2,6, 2,7 и 3,5 миллиона рублей соответственно.

Если нужен автомобиль именно на «тяжелом топливе», то такие версие есть только у BMW, Range Rover и Volvo. При этом «Эвок» с теми же самыми моторами, что и у «И-Пэйса» будет стоить ощутимо дороже, а купив «бэшку» или Volvo можно будет даже сэкономить. Не так уж и много, если сравнивать с общей стоимостью автомобиля, но тем не менее.

Что же касается самого Jaguar E-Pace, то это не самый сбалансированный автомобиль, конечно, но его точно не обвинишь в отсутствии харизмы.

Он завоевывает твои симпатии тишиной в салоне, классной управляемостью и мощным мотором с динамикой, которая с лихвой перекрывает любые потребности — что в городе, что на трассе. Но за все придется расплачиваться. Тут очень трясет, а задние места неудобные: нет потолочных ручек, сиденья жесткие, нет лючка для длинномеров, спинки не регулируются, а высокий тоннель, вероятнее всего, исключит из компании на втором ряду третьего пассажира. Так что если вы часто ездите куда-то большой тусовкой, то это точно не ваш вариант.

Если нужен мощный (почти что «заряженный») кроссовер — «И-Пэйс» отличный вариант. Но лично для себя я бы присмотрел дизельный вариант, обменяв лишние (реально лишние) лошадиные силы на приятные опции, которых у «Яги» примерно миллион. А то и сэкономил, обратившись к конкурентам, сильно не потеряв в технологичности и удовольствии от вождения.

Jaguar E-Pace P300

Нравится
Быстрый кроссовер с хорошей «рулежкой»
Не нравится
«Пухлый» дизайн и мультимедийка, которой по-прежнему есть куда расти
Вердикт
Достаточно приятная и сбалансированная машина, но цены — не самая сильная ее сторона
icon engine
1995 см³, I4, 177 л.с., 380 Нм
icon transmission
АКП-9
icon speed
0–100 км/ч — 9,5, 201 км/ч
icon weightkg
1742 кг

Технические характеристики Jaguar E-Pace P300

Бензин 2.0
Тип двигателяБензиновый, L4 турбо
Рабочий объем1998 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин300/5500
Макс. момент, Нм/об/мин400/1500–4500
Тип приводаПолный
Трансмиссия9АКП
Передняя подвескаПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4395х1984х1649
Колесная база, мм2681
Масса, кг1894
Макс. скорость, км/ч243
Разгон 0–100 км/ч, с6,4
Расход топлива (комб.), л/100 км8,0
Емкость топливного бака, л69
Дорожный просвет, мм204
Объем багажного отделения, л577
Цена, рублейот 3 510 000
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...