Длительный тест Jaguar E-Pace

То ли я старею, то ли 300 лошадиных сил на такую букашку, как Jaguar E-Pace (да и не только на такую) и вместе с этим 6,4 секунды в разгоне до «сотни» — это перебор. Само собой, со светофора вас уделают разве что «корчи», да всякие адовые зажигалки от AMG. И это чертовски быстро, но бесполезно: сначала по сто метров от одного «красного» до другого, а затем — пробка. А для трека «И-Пэйс» совершенно точно не приспособлен. По крайней мере до тех пор, пока над ним не поработают спецы из подразделения SVO.
Вся эта мощь отражается и на расходе топлива. За месяц теста с большей частью поездок по городу (шоссе — лишь около 20 процентов от общего пробега) средний расход топлива у нас зафиксировался на отметке 13 литров на «сотню». Не очень много для мотора с подобной отдачей, но не так уж и мало для обычного городского кроссовера.
Всего за месяц на топливо мы потратили более пяти тысяч рублей. А за год на заправках владельцу придется оставить почти 120 тысяч рублей. И это при расчете, что в бак будут заливать 95-й, а не 98-й бензин.
А теперь давайте подсчитаем, сколько в сумме потратит на автомобиль владелец «И-Пэйса» за первый год владения? Как обычно, мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Расходы владельца Jaguar E-Pace P300 R-Dynamic S в первый год эксплуатации
|—
|ОСАГО
|10 982 р.
|Каско
|170 000 р.
|Транспортный налог
|49 500 р.
|ТО
|16 000 р.
|Топливо
|118 560 р.
|Итого
|365 042 р.
|Километр пробега (только топливо)
|5,9 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|18,2 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|9,7 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 тысяч километров пробега. Техобслуживание проводится раз в год или 13 тысяч километров пробега.
Как оказалось, страховщики не очень-то любят модный молодежный кроссовер: Каско стоит дорого — в некоторых компаниях полис обойдется более чем в 200 тысяч рублей.
Кроме того, у машины будет повышенный транспортный налог (с учетом налога на роскошь) и, как мы уже говорили, придется серьезно потратиться на топливо. Итого годовое владение маленьким 300-сильным Ягуаром обойдется почти в 400 тысяч рублей!
С такими затратами «И-Пэйс» оказался почти на 100 тысяч рублей дороже недавно побывавшего в «нашем гараже» BMW X2 (тот же X1, но с «хэтчбекообразным» кузовом) и на 70 тысяч рублей дороже BMW X3. Существенно дешевле в эксплуатации будут громадные и просторные Volvo V90 Cross Country и Mazda CX-9. Ближе всего по стоимость к «Яге» подобрался Toyota Land Cruiser Prado — владение таким внедоржником обойдется примерно в 367,5 тысячи в год. И тоже не в последнюю очередь за счет дорогущего Каско.
Раз мы начали сравнивать кроссовер с другими автомобилями, то давайте посмотрим на конкурентов «И-Пэйса». У многих из них нет настолько мощных версий: единственные альтернативные варианты — это родственный Evoque и 247-сильный Volvo XC40. При этом «швед» обойдется существенно дешевле британского вседорожника.
Конкуренты Jaguar E-Pace
В плане мощных версий альтернатив не много, но у Jaguar E-Pace есть и варианты попроще. Например, есть 200- и 249-сильные машины, которые стоят от 2,6 и 2,8 миллиона рублей соответственно. Также есть дизели — 150-, 180- и 240-сильные. Цены на такие кроссовер начинаются от 2,6, 2,7 и 3,5 миллиона рублей соответственно.
Если нужен автомобиль именно на «тяжелом топливе», то такие версие есть только у BMW, Range Rover и Volvo. При этом «Эвок» с теми же самыми моторами, что и у «И-Пэйса» будет стоить ощутимо дороже, а купив «бэшку» или Volvo можно будет даже сэкономить. Не так уж и много, если сравнивать с общей стоимостью автомобиля, но тем не менее.
Что же касается самого Jaguar E-Pace, то это не самый сбалансированный автомобиль, конечно, но его точно не обвинишь в отсутствии харизмы.
Он завоевывает твои симпатии тишиной в салоне, классной управляемостью и мощным мотором с динамикой, которая с лихвой перекрывает любые потребности — что в городе, что на трассе. Но за все придется расплачиваться. Тут очень трясет, а задние места неудобные: нет потолочных ручек, сиденья жесткие, нет лючка для длинномеров, спинки не регулируются, а высокий тоннель, вероятнее всего, исключит из компании на втором ряду третьего пассажира. Так что если вы часто ездите куда-то большой тусовкой, то это точно не ваш вариант.
Если нужен мощный (почти что «заряженный») кроссовер — «И-Пэйс» отличный вариант. Но лично для себя я бы присмотрел дизельный вариант, обменяв лишние (реально лишние) лошадиные силы на приятные опции, которых у «Яги» примерно миллион. А то и сэкономил, обратившись к конкурентам, сильно не потеряв в технологичности и удовольствии от вождения.
Jaguar E-Pace P300
Технические характеристики Jaguar E-Pace P300
|Бензин 2.0
|Тип двигателя
|Бензиновый, L4 турбо
|Рабочий объем
|1998 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|300/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|400/1500–4500
|Тип привода
|Полный
|Трансмиссия
|9АКП
|Передняя подвеска
|Пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4395х1984х1649
|Колесная база, мм
|2681
|Масса, кг
|1894
|Макс. скорость, км/ч
|243
|Разгон 0–100 км/ч, с
|6,4
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,0
|Емкость топливного бака, л
|69
|Дорожный просвет, мм
|204
|Объем багажного отделения, л
|577
|Цена, рублей
|от 3 510 000