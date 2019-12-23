Mercedes-Benz GLB

Он высокий, он угловатый, и он не похож на любой другой Mercedes. Уж в компактном семействе точно. GLB построен на условно-переднеприводной платформе MFA2, как и новый GLA. Но толкаться плечами два кроссовера не будут. На первый GLA мы привыкли смотреть как на городской хэтчбек с расширенными возможностями, этакий «A-Class здорового человека» c бамперами повыше и багажником побольше. Второе поколение подросло и даже получило третье боковое окошко, но GLB всё равно заметно больше, к тому же он просто слишком… другой.
Не стоит пытаться запихнуть GLB в определенный размерный класс — в конце концов, Mercedes-Benz создает эти классы по своему усмотрению, и все рулетки мира не помогут вписать (не такой уж) компактный семиместный кроссовер в существующую систему координат. Следите за руками: GLB крупнее всех кроссоверов, которые мы могли бы записать ему в конкуренты: BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40 и Jaguar E-Pace (GLB длиннее последнего на 24 сантиметра!).
Но с игрой в габариты мы уже знакомы. Например, Lexus таким способом создает все свои кроссоверы: берется колесная база Тойоты из одного размерного класса, а длина раздувается до следующего. Но проектировщики Mercedes-Benz поступили иначе: увеличили именно базу! По расстоянию между осями GLB превосходит и Audi Q5, и даже Lexus RX. А ведь оно определяет объем пассажирского салона.
Пока компоновщики конкурирующих империй чешут затылок с немым вопросом «а что, так можно было?», в Mercedes-Benz придумали очередной лом, против которого нет приёма. И пусть обыватели заведут свою затертую пластинку, что GLB «очередное дитя маркетинга» — на этот раз тут большая доля правды. Вот уже пятый год внедорожники остаются крупнейшим сегментом продаж Mercedes-Benz (820 тысяч в прошлом году!) — и в этом жанре еще остались ниши. В то же время в год продается по 600 с лишним тысяч машин компактного семейства, а это почти треть всех Мерседесов.
Полагаю, составить техническое задание с такими данными было несложно, а дальше за дело взялись дизайнеры. Семь мест? Значит, вертикальная посадка, высокая крыша и малый угол наклона лобового стекла. Все двери открываются почти на 90 градусов. Циркульные кривые и пластика купе при создании внешности явно не пригодились. Да и зачем, если можно черпать вдохновение в «Гелике» и GLS.
Так и вышло: GLB в новой «сглаженной» дизайнерской парадигме — самый угловатый. Не этого ли хотела мужская аудитория кроссоверов вместо распластанного GLA? Получите, распишитесь. И вот вам бонус: два сиденья на третьем ряду.
|Версии для России
|Вид топлива
|Привод
|Мощность, л.с.
|Трансмиссия
|GLB 200
|бензин
|передний
|163
|РКП-7
|GLB 250 4MATIC
|бензин
|полный
|224
|РКП-8
|GLB 200 d 4MATIC
|дизель
|полный
|150
|РКП-8
|GLB 220 d 4MATIC
|дизель
|полный
|190
|РКП-8
|AMG GLB 35
|бензин
|полный
|306
|РКП-8
Главное достоинство кресел галерки в том, что они опциональные. То есть, от них можно отказаться. Я бы так и сделал: у пятиместного GLB 570-литровый багажник, а задние спинки разделены не на две, а на три секции (40:20:40), и у них регулируется угол наклона.
В семиместном исполнении все этих «плюшки» тоже есть, и второй ряд также двигается на 14 см вперед-назад. Вообще-то это главное условие для того, чтобы на третьем ряду поместились хотя бы подростки. Заявлено, что места подходят для людей ростом до 168 сантиметров, и я даже смог там усесться (мой рост около 170), но во второй ряд пришлось бы посадить кого-то не выше, а мои ноги были бы надежно зафиксированы спинкой его кресла.
Десять минут езды в таком положении заставят любого взрослого мечтать о такси, пусть даже и по тарифу бизнес-класса. А вот подростки сегодня погружаются в гаджеты в любой момент, когда не надо смотреть под ноги — не зря на третьем ряду предусмотрели два зарядных разъема USB Type C. А заодно два подстаканника и пару прорезиненных кармашков. Увы, пространства за спинками третьего ряда останется разве что для пары плоских рюкзаков.
В салоне знакомо абсолютно всё: два экрана по 10,25 дюйма каждый, дорогой руль с кнопками-сенсорами, большой тачпад, минималистичный блок климата и дефлекторы-турбины с подсветкой. Но с А-Классом или B-Классом GLB не спутать: фишка его интерьера — серебристые ручки-поручни на дверях и передней панели, сделанные будто из толстенного алюминиевого прута со снятой фаской. А еще хорошая обзорность и большой запас места над головой.
Разумеется, в качестве опции GLB можно оснастить чем угодно. Например, мы уже рассказывали про систему Energizing comfort control, которая умеет подстроить под настроение водителя и музыку, и контурную подсветку, и программы массажа (массажа, Готлиб!). В GLB также есть функция Energizing coach, которая посоветует программу для конкретного момента. В том числе сверившись с умным браслетом хозяина и выяснив его уровень стресса и качество сна.
Было бы странно не обнаружить и полный набор систем безопасности от S-Класса, которые сканируют обстановку на 500 метров вперед (ну а вдруг там Cybertruck из нержавейки с глюками автопилота). GLB также умеет ездить в полуавтоматическом режиме. Помимо собственных органов чувств он ориентируется на данные навигации.
Умные диодные фары Multibeam LED научили новым трюкам. Если раньше они брали на себя функции противотуманок и не ослепляли встречных дальним светом, как бы проецируя на них тень, то теперь они помогут и на бездорожье (раз уж GLB хотя бы теоретически может там оказаться). На скорости до 50 км/ч горят секции фар, которые обычно подсвечивают повороты. Пучок света становится намного шире и помогает раньше разглядеть препятствие или путь объезда.
Интересно, что внедорожный пакет Off-Road Engineering Package можно заказать только для полноприводных версий с большим экраном (а не с базовым 7-дюймовым). Так что базовому GLB 200 он не светит. Эта версия будет начальной, в том числе и в России. GLB 200 — переднеприводный, он оснащен 1,3 литровым турбомотором, который выдает 163 лошадиных силы и 250 «ньютонов» тяги с 1620 об/мин. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» 7G-DCT с двумя сцеплениями.
Нельзя сказать, что базовый GLB медленный: разгон до 100 км/ч занимает у него 9,1 секунды (быстрее новой Сонаты 2.5) и прекращается лишь на отметке 207 км/ч. GLB 200 — престижная замена универсалу и компактвэну. Отлично понимаю тех, кто не станет доплачивать за полный привод или большую мощность, а потратится скорее на опции.
Версия GLB 250 4Matic заметно круче: полный привод, 8-ступенчатая трансмиссия и двухлитровый мотор. При мощности в 224 лошадиные силы он развивает 350 Нм крутящего момента с 1800 об/мин. Едва ли кто-то пожалуется на динамику: «сотня» покоряется за 6,9 секунды, максимальная скорость — 236 километров в час.
Будут в России и дизели: 200 d и 220 d, обе версии с полным приводом. Моторы представляют собой разновидности нового дизеля OM 654q, уже сертифицированного под Euro 6d и под перспективный, более жесткий измерительный цикл расхода топлива RDE. Младшая версия и её 150 сил впечатлят скорее экономичностью, чем динамикой: 100 км/ч GLB 200 d 4Matic набирает за 9,3 секунды, зато и расходует всего 5,2 литра топлива на 100 км пути в смешанном цикле.
А вот 190-сильный GLB 220 d 4Matic уже подразумевает удовольствие от вождения — такой кроссовер и достался нам на тест. Его 400 «ньютонов» тяги (между прочим, как у AMG GLB 35!) доступны уже с 1600 об/мин. При этом типично дизельные резкие пики ускорения будто сглажены: нет обычного ощущения, что тебя сначала толкают в спину, а потом… а потом опять ничего, потому крутить дизель большого смысла нет — лучше сразу отпустить его на передачу повыше.
В GLB этот рваный характер сумели неплохо приструнить, хотя вместо всепрощающего гидротрансформатора здесь пара сцеплений. Нет плебейского рокота — мотор почти не слышно, а прилетающие в салон обрывки не раздражают слух. Легко поверить, что GLB 220 d действительно добирается до «сотни» за 7,6 секунды — спасибо 8-ступенчатой трансмиссии за энтузиазм в выборе передач.
Но главные впечатления буквально первых метров и секунд — незнакомая по прежним компактным моделям мерседесовская основательность. Будто разработчики GLB вспомнили, к чему обязывает огромная трехлучевая звезда на передке. Эти ощущения трудно разделить и описать, но они во всем: как лежит в руках толстый обод руля, его легкая нечувствительность в нуле, презрение к резиновым неровностям, которые встречают нас уже на выезде с парковки. Подвеска пружинная, но амортизаторы у GLB с электронным управлением, и в комфортном режиме они действительно делают ход по-взрослому мягким даже на огромных 20-дюймовых колесах.
И при этом — никакой отстраненности и ленивых реакций. Включаем спортивный режим, и дизельный GLB мгновенно становится своим на пустых и узких испанских серпантинах. Они привели нас к внедорожному полигону. Тут всё спланировано идеально: высокие и страшные на вид подъемы, внушительные препятствия, героическое преодоление… Но всё рассчитано: GLB показывает свою выверенную геометрию (свесы очень короткие) и ползучесть — электронные блокировки позволяют ему преодолевать траверсы, на которых колеса лихо повисают в воздухе. Возможности ограничивает разве большая колесная база, но было бы странно жаловаться на одно из главных достоинств GLB. Такого, чтобы владельцы кроссоверов в гаражах хвастались углом рампы, мы все равно никогда не видели. К тому же, клиренс в 200 миллиметров компенсирует большое расстояние между осями.
Бензиновую версию удалось опробовать лишь одну. Зато это был Mercedes-AMG GLB 35! Тот же двухлитровый турбомотор, что и на GLB 250, форсировали до 306 лошадей и 400 Нм крутящего момента. Он разгоняет кроссовер с места до «сотни» за 5,2 секунды и таким образом приносит «тридцать пятому» титул… самого медленного AMG.
Но лучше быть самым медленным из AMG, чем самым быстрым среди Daihatsu. Статус сомнительный, зато ради него ничем не придется жертвовать. Плавность хода? Она едва ли хуже. Расход топлива? Он точно никого не разорит. Излишне резкие реакции? Да ничего подобного! Разве что на малых скоростях, при парковочных маневрах, «робот» AMG Speedshift DCT 8G заставляет машину подергиваться при смыкании сцеплений.
При этом изменений по технической части в GLB 35 масса. Начиная от системы выпуска, где правую выхлопную трубу открывает электрический актуатор, до иных настроек полного привода. У «тридцать пятого» своя тормозная система c 350-миллиметровыми перфорированными дисками и 4-поршневыми суппортами спереди, перекалиброванный электроусилитель руля, а еще собственная система управления шасси AMG Dynamics. Она контролирует работу амортизаторов, ESP, рулевого управления и полного привода в совокупности — и дополняет собой настройки стандартных режимов движения (скользкий, комфортный, спортивный).
Инженеры пересмотрели и ходовую часть: у GLB 35 иные рычаги передней подвески, свои поворотные кулаки и доработанные подрамники. Есть ощущение, будто в Аффальтербахе делали то же, что и всегда, но в какой-то момент увидели крепления Isofix на третьем ряду сидений и решили немного притормозить. И градус накала вместо экстремальных 45 остановили на приемлемых 35 единицах.
Получился какой-то «AMG-лайт», умеренный и приятный: уже задорный, но еще не агрессивный. «Тридцать пятый» не стал нервным или злобным, а только отзывчивым, азартным и динамичным. Даже громкость выхлопа как будто поделили на два. Правда потом все равно прописали фирменные отстрелы — электроника запрограммирована на пропуски зажигания при переключении вверх. Впрочем, пока не включишь спортивный режим и не задашь жару, демоны не подадут голоса.
В свое время мощный компактвэн Opel Zafira OPC так и не объединил два лагеря — относительно доступных драйверских машин и семейных минивэнов. Пожалуй, у GLB 35 это получится. Он крупнее, быстрее, и при этом комфортнее. А заодно престижнее: кроссовер в сравнении с минивэном и Mercedes-AMG в сравнении с Opel OPC. И даже разница в ценовых категориях не станет препятствием. Перейти от этих умозрительных заключений к реальной статистике мы сможем спустя какое-то время. Цены обещают объявить в начале следующего года, а первые автомобили прибудут в Россию в июне.
Mercedes-Benz GLB 250 4Matic
Подробные технические характеристики
|GLB 220 d 4Matic
|GLB 250 4Matic
|AMG GLB 35
|Тип двигателя
|бензиновый, L4 турбо
|бензиновый, L4
|бензиновый, L4, турбо
|Рабочий объем, см³
|1950
|1991
|1991
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|190/3800
|224/5500–6100
|306/5800–6100
|Макс. момент, Нм/об/мин
|400/1600–2600
|350/1800–4000
|400/3000–4000
|Тип привода
|полный
|полный
|полный
|Коробка передач
|роботизированная 8-ступенчатая
|роботизированная 8-ступенчатая
|роботизированная 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная многорычажная
|пружинная многорычажная
|пружинная многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4634х1834х1659
|4634х1834х1659
|4634х1834х1659
|Колесная база, мм
|2829
|2829
|2829
|Снаряженная масса, кг
|1735
|1670
|нет данных
|Объем багажника, л *
|570–1805
|570–1805
|570–1805
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,6
|6,9
|5,2
|Макс. скорость, км/ч
|217
|236
|250
|Расход топлива (комб., NEDS), л/100 км
|5,3–5,5
|7,2–7,4
|7,5–7,6
|Объем топливного бака, л
|60
|60
|60
*данные пятиместной версии