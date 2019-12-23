Mercedes-Benz GLB

Десять минут езды в таком положении заставят любого взрослого мечтать о такси, пусть даже и по тарифу бизнес-класса. А вот подростки сегодня погружаются в гаджеты в любой момент, когда не надо смотреть под ноги — не зря на третьем ряду предусмотрели два зарядных разъема USB Type C. А заодно два подстаканника и пару прорезиненных кармашков. Увы, пространства за спинками третьего ряда останется разве что для пары плоских рюкзаков.

В салоне знакомо абсолютно всё: два экрана по 10,25 дюйма каждый, дорогой руль с кнопками-сенсорами, большой тачпад, минималистичный блок климата и дефлекторы-турбины с подсветкой. Но с А-Классом или B-Классом GLB не спутать: фишка его интерьера — серебристые ручки-поручни на дверях и передней панели, сделанные будто из толстенного алюминиевого прута со снятой фаской. А еще хорошая обзорность и большой запас места над головой.