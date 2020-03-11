Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2

В 2008 году Toyota Camry впервые стала самым популярным седаном в сегменте Е, опередив ГАЗ-3110 «Волга». Погоня, длившаяся всю середину двухтысячных, наконец, завершилась. С тех пор всякий раз именно Camry завершала год на первом месте. Если же не брать в расчет отечественные автомобили, то доминирование бизнес-седана Toyota впечатляет еще сильнее. Даже с учетом седанов класса D, с которыми в те времена должен был бороться Avensis, Camry не упускала лидерство с 2003 года! Причем среди всех иномарок в России в тот год модель заняла пятое место! Впереди тогда были лишь Ford Focus, Daewoo Nexia, Toyota Corolla и Mitsubishi Carisma. Годом ранее Camry уступила лишь Volkswagen Passat, а до этого в России была по сути не представлена — Avensis отдувался в одиночку и делал это не слишком успешно.

Но если по итогам всего года лидерству Camry никогда ничего не угрожало, то по итогам отдельных месяцев 2018 года Toyota несколько раз пускала Kia Optima вперед. Тогда казалось, что все дело в ожидании XV70 — свежий корейский седан отнимал у старой XV55 колеблющихся клиентов, а лояльные Тойоте россияне ждали наследницу. Результаты 2018 года подтвердили эту теорию: «семидесятка» вернула модели лидерство сразу после выхода на рынок, а в конце года итоговый счет был 33 700 на 20 833 в пользу Camry. Но вот завершился 2019 год, и картина уже не кажется для японцев столь радужной.