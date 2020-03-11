Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2

В 2008 году Toyota Camry впервые стала самым популярным седаном в сегменте Е, опередив ГАЗ-3110 «Волга». Погоня, длившаяся всю середину двухтысячных, наконец, завершилась. С тех пор всякий раз именно Camry завершала год на первом месте. Если же не брать в расчет отечественные автомобили, то доминирование бизнес-седана Toyota впечатляет еще сильнее. Даже с учетом седанов класса D, с которыми в те времена должен был бороться Avensis, Camry не упускала лидерство с 2003 года! Причем среди всех иномарок в России в тот год модель заняла пятое место! Впереди тогда были лишь Ford Focus, Daewoo Nexia, Toyota Corolla и Mitsubishi Carisma. Годом ранее Camry уступила лишь Volkswagen Passat, а до этого в России была по сути не представлена — Avensis отдувался в одиночку и делал это не слишком успешно.
Но если по итогам всего года лидерству Camry никогда ничего не угрожало, то по итогам отдельных месяцев 2018 года Toyota несколько раз пускала Kia Optima вперед. Тогда казалось, что все дело в ожидании XV70 — свежий корейский седан отнимал у старой XV55 колеблющихся клиентов, а лояльные Тойоте россияне ждали наследницу. Результаты 2018 года подтвердили эту теорию: «семидесятка» вернула модели лидерство сразу после выхода на рынок, а в конце года итоговый счет был 33 700 на 20 833 в пользу Camry. Но вот завершился 2019 год, и картина уже не кажется для японцев столь радужной.
Продажи Camry выросли всего на 1%, достигнув 34 017 штук, а Optima показала рост в 23% — своих клиентов нашли 25 707 машин. Да, отрыв все еще велик, но текущий год станет первым полным для новой Hyundai Sonata, к которой в 2020-м, скорее всего, присоединится и новая Optima. Так что лидерство Camry под угрозой. Но в чем же дело?
Простота хуже воровства
Увы, многие «косяки» Camry так и остались не вылеченными, перейдя в разряд хронических. Шумоизоляция по-прежнему плохо соответствует статусу и цене японского седана, особенно когда речь идет о топовой версии с V6.
Понятие «бизнес-седан» в случае с Camry означает размерный класс и не более. Стоит проехать по луже, как все тут же встает на свои места. Бизнес — это про Lexus ES, а Camry — семейный седан за разумные деньги. Да, стало тише, но со Skoda Superb или VW Passat не сравнить.
Второй прокол Camry — это багажник. Во-первых, 493 литра — не слишком выдающийся для столь крупного автомобиля результат. У KIA Rio багажник меньше всего на 13 литров, а у Skoda Rapid — на 37 литров больше. А ведь это модели сегмента B! Во-вторых, заполнять эти литры придется чем-то не слишком габаритным, ведь проем багажника отчаянно низок.
В случае с младшими комплектациями этот недостаток отчасти можно компенсировать, сложив сиденья и загружая коробки через салон, но в нашей машине спинка из-за наличия электрорегулировки прикручена наглухо! Наконец, отделка багажника выглядит дешево, в нем нет крючков или креплений для сеток. Такое чувство, будто заглянул в багажный отсек машины начала прошлого десятилетия.
Solarный тип личности
Те ощущения я никогда не забуду. При проезде S-образной связки на московском Третьем Транспортном Кольце в районе Варшавского шоссе задняя часть машины вдруг начинала колебаться вправо-влево на вполне легальной скорости. Вроде не страшно, но в итоге привело все к скандалу. Нет, это я не про Camry, а про Hyundai Solaris первого поколения. Его подвеску из-за раскачки кормы несколько раз дорабатывали, так окончательно и не избавив от неприятной особенности поведения. У Toyota, к счастью, этот эффект не так ярко выражен, но в том же самом месте на ТТК Camry заставляла вспомнить злосчастный Hyundai после каждого стыка в повороте — задняя часть машины тоже подергивается влево-вправо.
И дело не только в моем вестибулярном аппарате: колебания заметили и другие коллеги, а некоторые даже пожаловались на излишнее внимание Camry к колеям. Впрочем, те, кто ездили на седане Toyota с маленьким пробегом, такого эффекта не заметили. Если Camry заметно изменила характер подвески уже к 30 тысячам километров, пусть и не самых простых, то что будет по мере дальнейшего роста пробега? И это напрягает меня куда сильнее, чем немного меньшая плавность хода на плохой дороге по сравнению с предшественницей.
Но даже на все вышеперечисленные недостатки машины я готов легко закрыть глаза. Повторю, Camry мне нравится. Пусть из любимых домашних тапочек она превратилась в любимые кеды, но с ней все равно удобно в повседневной жизни. В Москве и ближайшем Подмосковье, где проходит вся моя жизнь, дороги достаточно хороши, чтобы я не обращал внимание на особенности работы подвески, а служба доставки не настолько дорога, чтобы мучатся с погрузкой коробок в Тойоту. Тем не менее, я не могу рекомендовать Camry с V6 для покупки в Москве. И виной всему — цифры на калькуляторе.
Флагманская Camry доступна всего в двух комплектациях: Люкс Safety за 2 377 000 руб. и Executive Safety за 2 552 000 руб. Разница между ними сводится к наличию системы мониторинга слепых зон, проекционного дисплея, электропривода рулевой колонки, регулировки поясничного подпора у пассажирского кресла, камер кругового обзора, памяти настроек сидений, руля и зеркал заднего вида, а также вентиляции сидений.
Прямые конкуренты немного дешевле, но не могут предложить такого оснащения на втором ряду сидений. А вот по части стоимости владения Camry проигрывает однозначно. Напомню, что мы традиционно рассчитываем ее для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров.
Конкуренты
ОСАГО обойдется в 10 982 руб., а транспортный налог составит 18 675 руб. При расходе 12,5 литров на 100 км, который Camry показала за время теста, затраты на бензин составят 105 800 руб. И это при условии, что вы будете заливать в бак АИ-92! На ТО владелец Toyota ездит каждые 10 000 км, так что за указанный период посетить дважды. Первый визит обойдется в 17 000 руб., а второй — 20 690 руб. Однако почти все дилеры, которых мы обзвонили, предлагали те или иные скидки. Особенно большие они для новых клиентов, так что имеет смысл ездить на ТО в разные дилерские центры марки — можно сэкономить.
Но по-настоящему страшно становится, когда доходишь до расчета Каско. Официальный сайт Toyota обескураживает: стандартная страховка обойдется в 289 584 руб. Франшиза в 15 000 руб. снижает цену до 246 146 руб., а вдвое большая – до 214 291 руб. С такими расценками лучшая страховка для Camry V6 — это кровная месть. Не потому ли такие машины весьма популярны на Кавказе? Конечно, если вам больше 30, а таких среди владельцев Camry большинство, то Каско будет заметно дешевле. И все равно страховка на Toyota очень и очень дорогая.
|ОСАГО
|10 982 р.
|Каско
|289 584 р.
|Транспортный налог
|18 675 р.
|ТО
|37 690 р.
|Топливо
|105 800 р.
|Итого
|462 731 р.
|Километр пробега (только топливо)
|5,29 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|23,13 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|8,65 р.
Гарантия на автомобиль — 3 года или 100 000 км.
На Mazda6 она не дешевле, но «шестерка» стоит немного меньше и заметно экономичнее. А ведь есть еще и Kia Optima, страховка на которую в два раза дешевле, и Stinger — автомобиль, который выглядит дороже, едет интереснее и лишен имиджа такси категории «Комфорт+». Конечно, можно рискнуть и не страховать Camry по Каско вообще, можно обойтись недорогим вариантом «Угон+тотал» или обратиться в не слишком респектабельную страховую компанию, а можно купить Kia и не выдумывать.
Словом, в Москве покупка Camry V6 — сомнительное решение. Я бы остановил свой выбор на версии подешевле с мотором 2.5 и принялся бы изучать страховой рынок, тем более, что с моим возрастом и стажем ставки Каско хоть и велики, но не шокируют. А что же Camry 3.5? К счастью, в состав Российской Федерации все еще входит Чеченская Республика с ее минимальной ставкой транспортного налога и крайне низкой статистикой угонов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что прилетев в Грозный, вы оказываетесь в настоящем султанате Camry с двумя выхлопными трубами — признаком самого мощного мотора.