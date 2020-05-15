Acura RLX

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Acura откажется от большого седана RLX
Модель снимут с конвейера до конца года
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«Акура» освежила внешность самому большому седану
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«Хонды» с автопилотом появятся в 2020 году
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Новый флагман Acura обзавелся полноуправляемым шасси
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