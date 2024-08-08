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Acura RDX
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Новости
Acura RDX обновили дизайн экстерьера и интерьера
Японский кроссовер для американского рынка перешагнул в 2025 модельный год
Новости
Honda вынуждена приостановить продажи Odyssey, и вот почему
Новости
Кроссовер Acura RDX лишился базовой переднеприводной версии
Новости
Acura обновила кроссовер RDX
23 сентября 2020, 11:36
Acura RDX будут красить в цвет NSX и собирать вручную
Компания представила особое издание RDX PMC Edition
Acura украсила кроссовер RDX карбоном для поднятия настроения
Автомобиль дебютирует на тюнинг-шоу SEMA
5 ноября 2019, 14:25
Новости
Анастасия Мельник
29 марта 2018, 8:29
Acura RDX: новая платформа, турбомотор и 10-ступенчатый «автомат»
Компания провела самую масштабную модернизацию модели за последние 10 лет
12 марта 2018, 19:48
Acura показала первое изображение нового серийного RDX
Премьера машины состоится на моторшоу в Нью-Йорке
16 января 2018, 11:16
Acura RDX получит турбомотор от «Аккорда» и уникальную платформу
Компания представила прототип вседорожника третьего поколения
15 января 2018, 13:21
Вот так будет выглядеть новая Acura RDX. Первые фотографии
Вседорожник выполнят в стилистике последних моделей марки
21 декабря 2017, 10:50
Новая Acura RDX: самая масштабная модернизация за 10 лет
У кроссовера полностью изменится дизайн и интерьер
Кроссовер Acura RDX стал мощнее
Самый маленький вседорожник Acura получил девятиступенчатый "автомат"
13 февраля 2015, 14:26
Новости
Александр Мирошкин
27 декабря 2013, 17:03
"Акура" показала российскую версию кроссовера RDX
Acura RDX появится в России с одним мотором и в одной комплектации
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