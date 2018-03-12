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Acura обновила кроссовер RDX
Модели пересмотрели оснащение и улучшили шумоизоляцию салона
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Acura RDX будут красить в цвет NSX и собирать вручную
Новости
Acura украсила кроссовер RDX карбоном для поднятия настроения
Новости
Acura RDX: новая платформа, турбомотор и 10-ступенчатый «автомат»
12 марта 2018, 19:48
Acura показала первое изображение нового серийного RDX
Премьера машины состоится на моторшоу в Нью-Йорке
Acura RDX получит турбомотор от «Аккорда» и уникальную платформу
Компания представила прототип вседорожника третьего поколения
16 января 2018, 11:16
Новости
Алексей Носаченко
15 января 2018, 13:21
Вот так будет выглядеть новая Acura RDX. Первые фотографии
Вседорожник выполнят в стилистике последних моделей марки
21 декабря 2017, 10:50
Новая Acura RDX: самая масштабная модернизация за 10 лет
У кроссовера полностью изменится дизайн и интерьер
Кроссовер Acura RDX стал мощнее
Самый маленький вседорожник Acura получил девятиступенчатый "автомат"
13 февраля 2015, 14:26
Новости
Александр Мирошкин
27 декабря 2013, 18:03
"Акура" показала российскую версию кроссовера RDX
Acura RDX появится в России с одним мотором и в одной комплектации
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