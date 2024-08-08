Acura RDX

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Acura RDX обновили дизайн экстерьера и интерьера
Японский кроссовер для американского рынка перешагнул в 2025 модельный год
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Honda вынуждена приостановить продажи Odyssey, и вот почему
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Кроссовер Acura RDX лишился базовой переднеприводной версии
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Acura обновила кроссовер RDX
12 марта 2018, 19:48
Acura показала первое изображение нового серийного RDX
Премьера машины состоится на моторшоу в Нью-Йорке
16 января 2018, 11:16
Acura RDX получит турбомотор от «Аккорда» и уникальную платформу
Компания представила прототип вседорожника третьего поколения
15 января 2018, 13:21
Вот так будет выглядеть новая Acura RDX. Первые фотографии
Вседорожник выполнят в стилистике последних моделей марки
21 декабря 2017, 10:50
Новая Acura RDX: самая масштабная модернизация за 10 лет
У кроссовера полностью изменится дизайн и интерьер
27 декабря 2013, 17:03
"Акура" показала российскую версию кроссовера RDX
Acura RDX появится в России с одним мотором и в одной комплектации
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