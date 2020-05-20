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Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
Японская новинка оказалась намного доступнее немецких бизнес-седанов
Новости
Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей
Новости
Новая Acura TLX стала самым быстрым седаном в истории бренда
Новости
Acura TLX второго поколения: новые подробности
20 мая 2020, 18:02
Седан Acura TLX получит «заряженную» версию и новый турбомотор
Анонсирована премьера машины второго поколения
Acura представила «заряженный» седан Type S
Концепт демонстрирует внешность мощной версии нового TLX
14 августа 2019, 10:24
Новости
Алексей Носаченко
12 июля 2019, 10:58
Появились первые изображения новых Acura MDX и TLX
Рендеры автомобилей нашли в прошивке информационно-развлекательной системы
11 апреля 2019, 17:54
Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную вместе с NSX
Седан получил особую модификацию PMC Edition
8 июня 2017, 20:21
Acura выставит на гонку по подъему на Пайк Пик 500-сильный седан
Компания подготовила для соревнования три автомобиля
12 апреля 2017, 13:50
Acura добавила седану TLX «спортивную» версию для молодежи
Компания сделала обновленную модель технологичнее
28 марта 2017, 16:55
Acura показала первое изображение обновленного седана TLX
Премьера модели состоится на моторшоу в Нью-Йорке
28 апреля 2016, 15:09
Марка Acura ушла из России
Компания распродаст машины со склада и закроет автосалоны
Тест седана Acura TLX
За что можно полюбить новый седан Acura TLX
22 октября 2014, 20:00
Тест-драйв
Влад Клепач
«Акура» назвала рублевую стоимость седана TLX
Новинка будет доступна в двух комплектациях и двумя моторами
29 сентября 2014, 20:50
Новости
Ярослав Гронский
28 августа 2014, 17:06
"Акура" определилась с оснащением седана TLX для России
Седан будет продаваться с полным и передним приводом
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