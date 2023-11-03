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Acura обновила седан TLX
Решетка радиатора без рамки, новая медиасистема и улучшенная шумоизоляция
Новости
Acura построила «безумную» версию суперкара NSX для Пайкс-Пик
Новости
Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную
Новости
Инженеры Acura устроят гонку через всю Америку
23 августа 2020, 19:19
Новый седан Acura TLX оказался на треть дешевле BMW 5-Series
Японская новинка оказалась намного доступнее немецких бизнес-седанов
Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей
Японская марка назвала мощность и крутящий момент 3,0-литровой «шестёрки»
2 августа 2020, 15:15
Новости
Сергей Ильин
29 мая 2020, 11:21
Новая Acura TLX стала самым быстрым седаном в истории бренда
Со сменой поколения модель лишилась атмосферных двигателей — им на смену пришли турбомоторы
27 мая 2020, 17:19
Acura TLX второго поколения: новые подробности
В Сеть утекли фотографии драйверского седана
20 мая 2020, 18:02
Седан Acura TLX получит «заряженную» версию и новый турбомотор
Анонсирована премьера машины второго поколения
14 августа 2019, 10:24
Acura представила «заряженный» седан Type S
Концепт демонстрирует внешность мощной версии нового TLX
12 июля 2019, 10:58
Появились первые изображения новых Acura MDX и TLX
Рендеры автомобилей нашли в прошивке информационно-развлекательной системы
11 апреля 2019, 17:54
Спецверсию Acura TLX будут собирать вручную вместе с NSX
Седан получил особую модификацию PMC Edition
8 июня 2017, 20:21
Acura выставит на гонку по подъему на Пайк Пик 500-сильный седан
Компания подготовила для соревнования три автомобиля
Acura добавила седану TLX «спортивную» версию для молодежи
Компания сделала обновленную модель технологичнее
12 апреля 2017, 13:50
Новости
Ефим Репин
28 марта 2017, 16:55
Acura показала первое изображение обновленного седана TLX
Премьера модели состоится на моторшоу в Нью-Йорке
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