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Acura MDX
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Новости
В России появилась Acura MDX: марка ушла из страны 6 лет назад
Автомобили бренда официально не поставляют в Россию с 2016 года
Новости
«Заряженный» кроссовер Acura MDX Type S дебютирует на гонках
Новости
Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
Новости
Acura назвала дату премьеры нового MDX
15 октября 2020, 10:44
Acura показала новый MDX
Он станет самым роскошным и технологичным кроссовером марки
Acura показала роскошный салон нового MDX
Публичный дебют прототипа кроссовера четвертого поколения состоится 14 октября
9 октября 2020, 11:34
Новости
Алексей Носаченко
2 октября 2020, 11:03
Новый Acura MDX показали на видео
Премьера кроссовера четвертого поколения состоится 14 октября
7 июня 2020, 21:21
Acura выпустит три новых «заряженных» модели до 2022 года
Возрождённую линейку Type S пополнят двумя седанами и кроссовером
19 ноября 2019, 11:49
Acura выпустит партию MDX ручной сборки
За собранный вручную кроссовер придется переплатить 5 тысяч долларов
12 июля 2019, 10:58
Появились первые изображения новых Acura MDX и TLX
Рендеры автомобилей нашли в прошивке информационно-развлекательной системы
17 июля 2018, 18:54
Acura улучшила семиместный кроссовер MDX
Вседорожнику доработали «технику» и добавили «спортивную» версию
15 марта 2017, 20:24
Acura добавила кроссоверу полный привод от суперкара NSX
Гибридная версия MDX получила три электромотора
20 января 2017, 16:26
Тюнеры добавили в салон Acura MDX бабочек
Ателье Vilner представило новый проект доработок
Марка Acura ушла из России
Компания распродаст машины со склада и закроет автосалоны
28 апреля 2016, 15:09
Новости
Ефим Репин
23 марта 2016, 19:26
Кроссовер Acura MDX превратили в гибрид
В Нью-Йорке дебютировал обновленный вариант вседорожника
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