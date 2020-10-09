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Новости
«Заряженный» кроссовер Acura MDX Type S дебютирует на гонках
Автомобиль выступит в качестве тягача для буксировки участников легендарной гонки по скоростному подъему на гору Пайкс-Пик
Новости
Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
Новости
Acura назвала дату премьеры нового MDX
Новости
Acura показала новый MDX
9 октября 2020, 11:34
Acura показала роскошный салон нового MDX
Публичный дебют прототипа кроссовера четвертого поколения состоится 14 октября
Новый Acura MDX показали на видео
Премьера кроссовера четвертого поколения состоится 14 октября
2 октября 2020, 11:03
Новости
Алексей Носаченко
7 июня 2020, 21:21
Acura выпустит три новых «заряженных» модели до 2022 года
Возрождённую линейку Type S пополнят двумя седанами и кроссовером
19 ноября 2019, 11:49
Acura выпустит партию MDX ручной сборки
За собранный вручную кроссовер придется переплатить 5 тысяч долларов
12 июля 2019, 10:58
Появились первые изображения новых Acura MDX и TLX
Рендеры автомобилей нашли в прошивке информационно-развлекательной системы
17 июля 2018, 18:54
Acura улучшила семиместный кроссовер MDX
Вседорожнику доработали «технику» и добавили «спортивную» версию
15 марта 2017, 20:24
Acura добавила кроссоверу полный привод от суперкара NSX
Гибридная версия MDX получила три электромотора
20 января 2017, 16:26
Тюнеры добавили в салон Acura MDX бабочек
Ателье Vilner представило новый проект доработок
28 апреля 2016, 15:09
Марка Acura ушла из России
Компания распродаст машины со склада и закроет автосалоны
Кроссовер Acura MDX превратили в гибрид
В Нью-Йорке дебютировал обновленный вариант вседорожника
23 марта 2016, 19:26
Новости
Ефим Репин
25 февраля 2016, 10:40
Acura показала дизайн обновленного кроссовера MDX
Премьера вседорожника состоится на моторшоу в Нью-Йорке
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