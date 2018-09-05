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Acura ILX
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Новости
Acura изменила внешность и оснащение седана ILX
Продажи обновленной модели на американском рынке начнутся в октябре
Новости
Самый маленький седан Acura приспособили к длинным гонкам
Новости
«Акура» оснастила седан ILX новым двигателем
Новости
«Акура» поделилась новым снимком обновленного седана ILX
20 октября 2014, 22:22
«Акура» пообещала серьезно улучшить седан ILX
Модель ILX получит новый мотор и спортивную внешность
"Акура" отказалось от гибридного седана ILX
Гибридную версию модели перестали продавать из-за низкой популярности
18 июня 2014, 18:51
Новости
Ярослав Гронский
13 декабря 2012, 20:18
Американцы отказались покупать маломощную "Акуру"
Компания решила обновить модель ILX раньше срока
19 июля 2012, 19:24
Компания Honda отзовет 320 тысяч автомобилей по всему миру
Под сервисную акцию попадут кроссовер CR-V и седан Acura ILX
8 февраля 2012, 16:51
В Чикаго дебютировали две модели Acura
В гамму добавился компактный седан и рестайлинговый кроссовер RDX
Самая маленькая "Акура" дебютирует в феврале
Серийный вариант седана Acura ILX представят на моторшоу в Чикаго
2 февраля 2012, 17:31
Новости
10 января 2012, 19:08
У "Акуры" появится компактный седан
В Детройте показали маленький концептуальный седан Acura ILX
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