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35 лет Honda NSX
История о суперкаре-выскочке, который поставил на место... да вообще-то всех
Новости
Официально: суперкар Acura NSX возродят в формате электромобиля
Новости
Уничтоженную Acura NSX продают в Подмосковье за 2 миллиона рублей
Новости
Acura NSX распилили пополам и превратили в прицеп для суперкара
17 ноября 2022, 19:01
Прощание с Acura NSX: собран последний экземпляр
Суперкар Acura NSX второго поколения уходит в отставку
Посмотрите на первую в мире Acura NSX с электромотором от Tesla
Владелец автомобиля захотел превратить спорткар в повседневный электромобиль
15 августа 2022, 20:05
Новости
Анастасия Мельник
14 августа 2022, 11:30
Acura NSX и BMW M4 сравнили в дрэг-рейсинге
Подобные модели нечасто встречаются в гонках
24 января 2022, 13:13
Стартовала сборка последней партии Acura NSX второго поколения
Тираж «прощальной» версии NSX Type S ограничен 350 экземплярами
15 августа 2021, 19:19
Первый Acura NSX Type S продали на аукционе по шестикратной цене
За суперкар с серийным номером 001 удалось выручить более миллиона долларов
13 августа 2021, 12:00
Acura подготовила «прощальную» версию спорткара NSX
Спецверсию NSX Type S выпустят тиражом в 350 экземпляров, 300 из которых достанутся американцам
9 августа 2021, 12:14
Видео: 30-летнюю Acura NSX превратили в туристический прицеп
Владелец культовой модели вдохнул вторую жизнь в спорткар после серьезной аварии
3 августа 2021, 13:44
Acura завершит производство NSX выпуском «заряженной» версии Type S
Лимитированное издание окажется мощнее и быстрее обычного купе
16 сентября 2020, 17:32
Редчайшую 20-летнюю Acura NSX пустят с молотка
Всего с конвейера сошло полсотни подобных моделей
На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX
За копию просят минимум 110 000 долларов (восемь миллионов рублей)
11 августа 2020, 16:39
Новости
Мария Руцкая
8 августа 2019, 15:00
Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет
Он похож на тот, что предлагался для модели первого поколения
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