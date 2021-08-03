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Стартовала сборка последней партии Acura NSX второго поколения
Тираж «прощальной» версии NSX Type S ограничен 350 экземплярами
Новости
Первый Acura NSX Type S продали на аукционе по шестикратной цене
Новости
Acura подготовила «прощальную» версию спорткара NSX
Новости
Видео: 30-летнюю Acura NSX превратили в туристический прицеп
3 августа 2021, 13:44
Acura завершит производство NSX выпуском «заряженной» версии Type S
Лимитированное издание окажется мощнее и быстрее обычного купе
Редчайшую 20-летнюю Acura NSX пустят с молотка
Всего с конвейера сошло полсотни подобных моделей
16 сентября 2020, 17:32
Новости
Анастасия Мельник
11 августа 2020, 16:39
На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX
За копию просят минимум 110 000 долларов (восемь миллионов рублей)
8 августа 2019, 15:00
Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет
Он похож на тот, что предлагался для модели первого поколения
4 августа 2019, 16:00
Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX
Отремонтировать разбитый автомобиль можно только в США
28 мая 2019, 15:30
Honda NSX Type R дебютирует осенью
Экстремальную версию суперкара могут показать на автосалоне в Токио
15 октября 2018, 14:07
Acura обновила гоночный NSX
Подразделение Acura Motorsports представило NSX GT3 Evo
3 сентября 2018, 15:44
Видео: эволюция Honda NSX за пять минут
Обо всех версиях спорткара рассказали в одном ролике
24 августа 2018, 13:25
Acura улучшила суперкар NSX
Гибридному купе добавили новый цвет и доработали подвеску
Гоночную Acura NSX лишили гибридной силовой установки
Представлена спортивная модификация суперкара для класса GT3
24 марта 2016, 11:45
Новости
Денис Гусев
21 марта 2016, 11:59
Acura NSX станет самой дорогой машиной американского производства
Японский суперкар отберет звание наиболее дорого автомобиля у Dodge Viper
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