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Названы 10 премиальных машин, которые не разорят владельца расходами на ремонт
Новости
Аналитики iSeeCars перечислили автомобили, способные проехать более 400 тысяч километров
Новости
Названы 10 японских автомобилей, которые никогда не ломаются
Новости
Названы 10 внедорожников, которые не ломаются годами
2 мая, 14:59
Покойтесь с миром: эти электромобили не переживут 2026 год
Перечислены 10 японских автомобилей, которыми приятнее управлять, чем Porsche 911
17 апреля, 13:31
Новости
Алексей Морозов
13 апреля, 10:06
Россиянам назвали бренды с самыми надежными автомобилями
31 марта, 14:08
Россиянам назвали 5 автомобилей, которые при продаже обеспечат безбедную старость
28 марта, 19:30
Acura отметила 40-летие постройкой спорткара из прошлого
5 февраля, 16:48
Покойтесь с миром: эти автомобили не переживут 2026 год
2 февраля, 12:58
Названы 10 самых надежных японских автомобилей в 2026 году
26 сентября 2025, 11:17
Acura прекращает выпуск электрокроссовера ZDX из-за его провала
Владельцы уже приобретённых ZDX продолжат получать полную сервисную поддержку
2 февраля 2025, 22:22
Honda задумалась над «заряженными» моделями круче Type R и Type S
Новую линейку высокопроизводительных машин могут назвать HRC
Анонсирован электрический кроссовер Acura RSX
Новинка встанет на конвейер до конца этого года
15 января 2025, 17:55
Новости
Алексей Носаченко
12 ноября 2024, 13:52
Honda и Acura оказались в центре расследования из-за отказывающих моторов
Все из-за 3,5-литрового мотора V6, который устанавливают на MDX и TLX, а также на Honda Pilot, Ridgeline и Odyssey
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