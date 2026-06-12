Acura

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Названы 10 премиальных машин, которые не разорят владельца расходами на ремонт
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Аналитики iSeeCars перечислили автомобили, способные проехать более 400 тысяч километров
Новости
Названы 10 японских автомобилей, которые никогда не ломаются
Новости
Названы 10 внедорожников, которые не ломаются годами
31 марта, 14:08
Россиянам назвали 5 автомобилей, которые при продаже обеспечат безбедную старость
28 марта, 19:30
Acura отметила 40-летие постройкой спорткара из прошлого
5 февраля, 16:48
Покойтесь с миром: эти автомобили не переживут 2026 год
2 февраля, 12:58
Названы 10 самых надежных японских автомобилей в 2026 году
26 сентября 2025, 11:17
Acura прекращает выпуск электрокроссовера ZDX из-за его провала
Владельцы уже приобретённых ZDX продолжат получать полную сервисную поддержку
2 февраля 2025, 22:22
Honda задумалась над «заряженными» моделями круче Type R и Type S
Новую линейку высокопроизводительных машин могут назвать HRC
12 ноября 2024, 13:52
Honda и Acura оказались в центре расследования из-за отказывающих моторов
Все из-за 3,5-литрового мотора V6, который устанавливают на MDX и TLX, а также на Honda Pilot, Ridgeline и Odyssey
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