Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Acura
Acura
Все модели
CDX
ILX
Integra
MDX
NSX
RDX
RL
RLX
SUV-X
TL
TLX
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Новую Acura Integra превратили в NFT-токен
Продажи лифтбека ещё не начались, но первую машину уже можно приобрести
Новости
70% покупателей новой Acura Integra выбрали «механику»
Новости
Раскрыта новая Acura Integra: 1,5-литровый мотор, 203 силы и вариатор
Новости
Салон возрожденной Acura Integra раскрыли на фотографиях
24 января, 13:13
Стартовала сборка последней партии Acura NSX второго поколения
Тираж «прощальной» версии NSX Type S ограничен 350 экземплярами
Раскрыто название первого электрического кроссовера Acura
«Батарейный» вседорожник японской марки увидит свет в 2024 году
29 декабря 2021, 12:12
Новости
Мария Руцкая
6 декабря 2021, 16:31
Acura перейдет на электрокары, минуя «гибридную» фазу
Первую «батарейную» модель японская марка выпустит в 2024 году
12 ноября 2021, 10:09
Acura показала возрожденную Integra c «механикой»
Пока модель для США дебютировала в предсерийном виде
14 октября 2021, 19:46
Новая Acura Integra получит механическую трансмиссию
И, скорее всего, будет базироваться на Civic одиннадцатого поколения
Машины, «позорящие» славные имена
Заурядные автомобили, которым достались названия культовых моделей прошлого
4 октября 2021, 8:00
Читальный зал
Сергей Сечнев
29 сентября 2021, 9:59
Acura раскрыла дизайн возрожденной Integra: новое изображение
Судя по новому тизеру, это будет лифтбек
22 сентября 2021, 11:54
Acura обновила кроссовер RDX
Модели пересмотрели оснащение и улучшили шумоизоляцию салона
15 августа 2021, 19:19
Первый Acura NSX Type S продали на аукционе по шестикратной цене
За суперкар с серийным номером 001 удалось выручить более миллиона долларов
Acura подготовила «прощальную» версию спорткара NSX
Спецверсию NSX Type S выпустят тиражом в 350 экземпляров, 300 из которых достанутся американцам
13 августа 2021, 12:00
Новости
Лиза Будрина
13 августа 2021, 10:30
Acura анонсировала возвращение Integra
Культовое имя достанется компактному автомобилю премиум-класса
Первая
1 из 7
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров