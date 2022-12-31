Ferrari F12berlinetta

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Ferrari Enzo и Maserati MC12 сравнили в гонке по прямой
В соперниках также оказался и Ferrari F12berlinetta
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Кими Райкконен продал уникальную Ferrari за несколько часов
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В Абу-Даби сфотографировали неизвестный Ferrari
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Коллекцию зеленых Ferrari выставили на продажу
11 октября 2016, 17:44
Испанцы переделают Ferrari F12 в карбоновую «Кавалерию»
Эксклюзивное купе выпустят тиражом в десять экземпляров
20 апреля 2016, 14:51
Тюнеры сделали Ferrari F12berlinetta мощнее и быстрее
Суперкар доработало немецкое ателье Novitec Rosso
Ferrari против пожарной машины
Машины, на которых вы никогда не прокатитесь. Эпизод №3
30 ноября 2015, 13:12Лаборатория
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
25 ноября 2015, 15:59
Ferrari распродала весь тираж «заряженной» версии F12berlinetta
Модель F12tdf выпустят тиражом 799 экземпляров
13 октября 2015, 13:32
Компания Ferrari «зарядила» суперкар F12berlinetta
Купе получило 780-сильный атмосферный мотор
17 августа 2015, 16:40
Спецверсию Ferrari F12 посвятили независимости Сингапура
Модификацию суперкара построили в одном экземпляре
27 июля 2015, 10:05
Британские СМИ узнали подробности о «заряженной» Ferrari F12berlinetta
Экстремальная версия купе получит 770-сильный двенадцатицилиндровый мотор
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