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Ferrari F12berlinetta
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Новости
Ferrari Enzo и Maserati MC12 сравнили в гонке по прямой
В соперниках также оказался и Ferrari F12berlinetta
Новости
Кими Райкконен продал уникальную Ferrari за несколько часов
Новости
В Абу-Даби сфотографировали неизвестный Ferrari
Новости
Коллекцию зеленых Ferrari выставили на продажу
27 ноября 2018, 19:23
Ferrari построила для своего клиента уникальный спайдер
Единственный в своем роде суперкар получил элементы от 812 Superfast и F12berlinetta
Преемник Ferrari F12 получит 800-сильный атмосферник V12
200 километров в час суперкар сможет набирать за восемь секунд
3 февраля 2017, 20:07
Новости
Михаил Николаенко
3 февраля 2017, 16:11
Для основателя Pagani построили спецверсию Ferrari F12tdf
Горацио Пагани приобрел особый вариант 780-сильного суперкара
11 октября 2016, 17:44
Испанцы переделают Ferrari F12 в карбоновую «Кавалерию»
Эксклюзивное купе выпустят тиражом в десять экземпляров
20 апреля 2016, 14:51
Тюнеры сделали Ferrari F12berlinetta мощнее и быстрее
Суперкар доработало немецкое ателье Novitec Rosso
Ferrari против пожарной машины
Машины, на которых вы никогда не прокатитесь. Эпизод №3
30 ноября 2015, 13:12
Лаборатория
Редакция «Мотора»
25 ноября 2015, 15:59
Ferrari распродала весь тираж «заряженной» версии F12berlinetta
Модель F12tdf выпустят тиражом 799 экземпляров
13 октября 2015, 13:32
Компания Ferrari «зарядила» суперкар F12berlinetta
Купе получило 780-сильный атмосферный мотор
17 августа 2015, 16:40
Спецверсию Ferrari F12 посвятили независимости Сингапура
Модификацию суперкара построили в одном экземпляре
«Заряженный» Ferrari F12berlinetta сфотографировали без камуфляжа
Ferrari F12 Speciale будет легче и мощнее стандартной модели
3 августа 2015, 15:07
Новости
Ярослав Гронский
27 июля 2015, 10:05
Британские СМИ узнали подробности о «заряженной» Ferrari F12berlinetta
Экстремальная версия купе получит 770-сильный двенадцатицилиндровый мотор
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