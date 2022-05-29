Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Ferrari California
Все модели
12Cilindri
250 GTO
288 GTO
296 GTB
340/375 MM Berlinetta
375-Plus
458
458 Italia
488 GTB
599 GTB Fiorano
California
Dino
Enzo
F12 Berlinetta
F12 TRS
F12berlinetta
F150
F40
F430
F50
F8 Tributo
F80
FF
LaFerrari
M458-T
Roma
SF90 Stradale
SP FXX
SP12
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
На продажу выставлена дорожная Ferrari Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира владел кабриолетом California около трёх лет
Новости
Видео: в Санкт-Петербурге неудачный дрифт BMW закончился аварией с Ferrari
Новости
Ferrari усовершенствует суперкар California T
Новости
Ателье Novitec Rosso «зарядило» Ferrari California T
12 февраля 2014, 20:56
Суперкар Ferrari California перешел на турбонаддув
Представлен обновленный купе-кабриолет California
Названа дата премьеры новой Ferrari California
Модернизированную версию купе-кабриолета покажут в середине февраля
3 февраля 2014, 21:38
Новости
Ефим Репин
19 декабря 2013, 17:27
Мотор Ferrari California потеряет пол-литра рабочего объема
При смене поколения Ferrari California получит 3,8-литровый твин-турбо мотор
12 марта 2013, 13:17
Голландский бизнесмен предложил купить Ferrari с виллой в подарок
Купе-кабриолет Ferrari California с домом недалеко от Амстердама оценили в 4,9 миллиона евро
13 июня 2012, 23:58
Появились подробности о новом поколении Ferrari California
Спорткар получит дизайн в ретро-стиле и турбированный мотор
Суперкар Ferrari California стал легче, мощнее и быстрее
Мощность мотора возросла до 490 лошадей, а время разгона до "сотни" сократилось до 3,8 секунды
15 февраля 2012, 23:51
Новости
28 октября 2011, 19:33
Обновленный суперкар Ferrari California станет легче и мощнее
После рестайлинга суперкар Ferrari California получит 490-сильный мотор
Первая
1
Последняя