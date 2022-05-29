Ferrari California

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На продажу выставлена дорожная Ferrari Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира владел кабриолетом California около трёх лет
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Видео: в Санкт-Петербурге неудачный дрифт BMW закончился аварией с Ferrari
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Ferrari усовершенствует суперкар California T
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Ателье Novitec Rosso «зарядило» Ferrari California T
12 марта 2013, 13:17
Голландский бизнесмен предложил купить Ferrari с виллой в подарок
Купе-кабриолет Ferrari California с домом недалеко от Амстердама оценили в 4,9 миллиона евро
13 июня 2012, 23:58
Появились подробности о новом поколении Ferrari California
Спорткар получит дизайн в ретро-стиле и турбированный мотор
28 октября 2011, 19:33
Обновленный суперкар Ferrari California станет легче и мощнее
После рестайлинга суперкар Ferrari California получит 490-сильный мотор
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