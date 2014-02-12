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Ferrari California

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Видео: в Санкт-Петербурге неудачный дрифт BMW закончился аварией с Ferrari
Автомобили получили серьезные повреждения
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Ferrari усовершенствует суперкар California T
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Ателье Novitec Rosso «зарядило» Ferrari California T
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Турбосолярий
12 февраля 2014, 21:56
Суперкар Ferrari California перешел на турбонаддув
Представлен обновленный купе-кабриолет California
Названа дата премьеры новой Ferrari California
Модернизированную версию купе-кабриолета покажут в середине февраля
3 февраля 2014, 22:38Новости
Ефим Репин
19 декабря 2013, 18:27
Мотор Ferrari California потеряет пол-литра рабочего объема
При смене поколения Ferrari California получит 3,8-литровый твин-турбо мотор
12 марта 2013, 14:17
Голландский бизнесмен предложил купить Ferrari с виллой в подарок
Купе-кабриолет Ferrari California с домом недалеко от Амстердама оценили в 4,9 миллиона евро
14 июня 2012, 0:58
Появились подробности о новом поколении Ferrari California
Спорткар получит дизайн в ретро-стиле и турбированный мотор
Суперкар Ferrari California стал легче, мощнее и быстрее
Мощность мотора возросла до 490 лошадей, а время разгона до "сотни" сократилось до 3,8 секунды
16 февраля 2012, 0:51Новости
28 октября 2011, 20:33
Обновленный суперкар Ferrari California станет легче и мощнее
После рестайлинга суперкар Ferrari California получит 490-сильный мотор

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