Ferrari Enzo

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Редчайший серебристый Ferrari Enzo пустят с молотка в Монако
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Первый экземпляр Ferrari Enzo выставили на продажу
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Ferrari Enzo в заводской упаковке выставили на торги
Новости
Ferrari Enzo и Maserati MC12 сравнили в гонке по прямой
19 января 2022, 13:14
Редчайший Ferrari Enzo стоимостью три миллиона долларов разбили об дерево
За рулем суперкара находился сотрудник дилерского центра, который не справился с управлением
1 июня 2020, 2:22
Идеальный Ferrari Enzo с пробегом 2000 километров продали на аукционе
Суперкар 2003 года выпуска нашёл нового владельца после торгов RM Sotheby`s
8 марта 2020, 20:20
На продажу выставили Ferrari Enzo, на которой ездил Михаэль Шумахер
С молотка пустят раннюю версию суперкара Enzo 2002 года выпуска
29 августа 2016, 15:22
Спидстер создателя Ferrari Enzo оценили в 2,5 миллиона долларов
Тираж суперкара Kode57 Enji составит пять единиц
14 декабря 2012, 17:51
Появились первые изображения гибридного преемника Ferrari Enzo
Новый суперкар покажут в марте на моторшоу в Женеве
28 сентября 2012, 19:20
Компания Ferrari показала в Париже монокок преемника Enzo
В разработке конструкции участвовал конструктор болидов Формулы-1
24 апреля 2012, 18:59
В Дубае брошенный владельцем Ferrari Enzo продадут на аукционе
Владелец суперкара бросил машину из-за неоплаченных штрафов
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