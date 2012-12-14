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Редчайший Ferrari Enzo стоимостью три миллиона долларов разбили об дерево
За рулем суперкара находился сотрудник дилерского центра, который не справился с управлением
Новости
Идеальный Ferrari Enzo с пробегом 2000 километров продали на аукционе
Новости
На продажу выставили Ferrari Enzo, на которой ездил Михаэль Шумахер
Новости
Спидстер создателя Ferrari Enzo оценили в 2,5 миллиона долларов
14 декабря 2012, 18:51
Появились первые изображения гибридного преемника Ferrari Enzo
Новый суперкар покажут в марте на моторшоу в Женеве
Компания Ferrari показала в Париже монокок преемника Enzo
В разработке конструкции участвовал конструктор болидов Формулы-1
28 сентября 2012, 20:20
Новости
Александр Мирошкин
28 апреля 2012, 19:18
Полиция Дубая отказалась продавать конфискованный Ferrari Enzo
Машина понадобилась "Интерполу" в качестве доказательства по уголовному делу
24 апреля 2012, 19:59
В Дубае брошенный владельцем Ferrari Enzo продадут на аукционе
Владелец суперкара бросил машину из-за неоплаченных штрафов
В Фиорано засняли новый суперкар Ferrari
На треке Ferrari начались тесты преемника модели Enzo
28 декабря 2011, 17:03
Новости
6 октября 2011, 17:32
Ferrari начала испытания гибридного преемника суперкара Enzo
Ferrari Enzo получит среднемоторную компоновку и двенадцатицилиндровый двигатель
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