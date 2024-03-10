Ferrari 458 Italia

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Посмотрите на Ferrari 458 с двумя рулями и без двигателя
Суперкар превратили в компьютерный симулятор
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В продаже появилась редкая Ferrari 458 Italia
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Подержанную Ferrari 458 Italia превратили в роскошный суперкар
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Полиция превратила конфискованный Ferrari 458 Italia в служебный автомобиль
15 мая 2020, 16:00
Один из 499 Ferrari 458 Speciale Aperta продадут на аукционе
За спайдер готовы заплатить минимум 426 000 долларов
14 октября 2019, 9:18
В США на аукцион выставили сгоревший дотла Ferrari
Спайдер Ferrari 458, разрушенный до неузнаваемости, ищет нового владельца
19 ноября 2018, 12:53
Вы только послушайте: звук шести суперкаров на 6 миллионов долларов
В битве выпускных систем приняли участие Bugatti Chiron, два Ford GT, McLaren 720S, Ferrari 458 Speciale и Lamborghini Urus
25 июня 2018, 13:05
Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера
Инцидент произошел в китайском городе Вэньлин
20 марта 2018, 13:34
Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке
Британская полиция конфисковала автомобиль и уничтожила его
25 января 2018, 14:08
Парковщик в США отдал Ferrari 73-летнего адвоката 28-летнему мужчине
Забравшие машину молодые люди катались на ней и употребляли наркотики внутри
4 апреля 2017, 12:50
Миланские полицейские оставили себе мафиозную Ferrari 458
Конфискованный суперкар используют для образовательных программ
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