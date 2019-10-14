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458 Italia
Ferrari 458 Italia
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На продажу выставили уникальную Ferrari: гибридную 458 Italia с V12
С молотка уйдет первый тестовый прототип Ferrari LaFerrari
Новости
Разбитая Ferrari 458 помогла создать V8 для нового Corvette Z06
Новости
Видео: мужчина разбил Ferrari сразу после выезда с мойки
Новости
Один из 499 Ferrari 458 Speciale Aperta продадут на аукционе
14 октября 2019, 9:18
В США на аукцион выставили сгоревший дотла Ferrari
Спайдер Ferrari 458, разрушенный до неузнаваемости, ищет нового владельца
Вы только послушайте: звук шести суперкаров на 6 миллионов долларов
В битве выпускных систем приняли участие Bugatti Chiron, два Ford GT, McLaren 720S, Ferrari 458 Speciale и Lamborghini Urus
19 ноября 2018, 12:53
Новости
25 июня 2018, 13:05
Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера
Инцидент произошел в китайском городе Вэньлин
20 марта 2018, 13:34
Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке
Британская полиция конфисковала автомобиль и уничтожила его
25 января 2018, 14:08
Парковщик в США отдал Ferrari 73-летнего адвоката 28-летнему мужчине
Забравшие машину молодые люди катались на ней и употребляли наркотики внутри
16 октября 2017, 15:15
Видео: Ferrari 458 без бампера и дверей дрифтит вокруг суперкаров
Разбитый итальянский суперкар покрутил «пончики» вокруг Nissan GT-R и Mercedes-AMG C 63
4 апреля 2017, 12:50
Миланские полицейские оставили себе мафиозную Ferrari 458
Конфискованный суперкар используют для образовательных программ
24 марта 2017, 20:09
Владелец Ferrari получит 12 тысяч долларов из-за ямы на дороге
У суперкара повредились подвеска, колесо, интерьер и подушка безопасности
4 января 2017, 19:21
Ferrari оснастила купе 458 Italia двигателем V12
Компания построила в единственном экземпляре уникальный суперкар
Видео: «Тойоту» с мотором Ferrari превратили в сани Санта-Клауса
Дрифтер Райан Тёрк опубликовал рождественское видео
26 декабря 2016, 10:52
Новости
Александр Мирошкин
23 мая 2016, 12:25
Камуфляжную Ferrari 458 Italia продали за 1,1 миллиона долларов
Доработанное Лапо Элканном купе пустили с молотка Каннах
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