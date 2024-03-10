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Ferrari 458 Italia
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Посмотрите на Ferrari 458 с двумя рулями и без двигателя
Суперкар превратили в компьютерный симулятор
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В продаже появилась редкая Ferrari 458 Italia
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Подержанную Ferrari 458 Italia превратили в роскошный суперкар
Новости
Полиция превратила конфискованный Ferrari 458 Italia в служебный автомобиль
31 марта 2022, 15:46
На продажу выставили уникальную Ferrari: гибридную 458 Italia с V12
С молотка уйдет первый тестовый прототип Ferrari LaFerrari
Разбитая Ferrari 458 помогла создать V8 для нового Corvette Z06
Инженеры воспользовались eBay, чтобы получить важную информацию
8 марта 2022, 15:00
Новости
Александр Пономарёв
12 марта 2021, 16:51
Видео: мужчина разбил Ferrari сразу после выезда с мойки
Суперкару Ferrari 458 Italia предстоит серьезный ремонт
15 мая 2020, 16:00
Один из 499 Ferrari 458 Speciale Aperta продадут на аукционе
За спайдер готовы заплатить минимум 426 000 долларов
14 октября 2019, 9:18
В США на аукцион выставили сгоревший дотла Ferrari
Спайдер Ferrari 458, разрушенный до неузнаваемости, ищет нового владельца
19 ноября 2018, 12:53
Вы только послушайте: звук шести суперкаров на 6 миллионов долларов
В битве выпускных систем приняли участие Bugatti Chiron, два Ford GT, McLaren 720S, Ferrari 458 Speciale и Lamborghini Urus
25 июня 2018, 13:05
Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера
Инцидент произошел в китайском городе Вэньлин
20 марта 2018, 13:34
Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке
Британская полиция конфисковала автомобиль и уничтожила его
25 января 2018, 14:08
Парковщик в США отдал Ferrari 73-летнего адвоката 28-летнему мужчине
Забравшие машину молодые люди катались на ней и употребляли наркотики внутри
Видео: Ferrari 458 без бампера и дверей дрифтит вокруг суперкаров
Разбитый итальянский суперкар покрутил «пончики» вокруг Nissan GT-R и Mercedes-AMG C 63
16 октября 2017, 15:15
Новости
Александр Мирошкин
4 апреля 2017, 12:50
Миланские полицейские оставили себе мафиозную Ferrari 458
Конфискованный суперкар используют для образовательных программ
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