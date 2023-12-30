Ferrari LaFerrari

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Масштабную модель Ferrari FXX-K Evo выставили на продажу по цене настоящего суперкара
Миниатюру использовали для работы в аэродинамической трубе
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Миллион долларов за деталь: Ferrari раскрыла стоимость ремонта LaFerrari
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Редкую Ferrari американской рок-звезды выставили на аукцион
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Самым дорогим автомобилем на eBay стал Ferrari LaFerrari за 4,3 миллиона долларов
27 июля 2022, 19:28
Неизвестные прототипы Ferrari LaFerrari пустят с молотка
Три важных для коллекционеров суперкара Феррари продадут на аукционе
3 июля 2022, 20:30
На торги выставили тестовые мулы Ferrari LaFerrari
Купить предложено три прототипа разной степени предсерийности
27 мая 2022, 16:30
Африканец превратил Audi R8 в Ferrari LaFerrari: получилось не очень
У реплики итальянского суперкара нарушены пропорции и не выдержаны зазоры кузова
26 апреля 2022, 18:21
Ставка за редкий Ferrari на аукционе утроилась всего за 16 минут
На продажу выставили таргу LaFerrari Aperta
31 марта 2022, 15:46
На продажу выставили уникальную Ferrari: гибридную 458 Italia с V12
С молотка уйдет первый тестовый прототип Ferrari LaFerrari
3 октября 2021, 14:00
Ferrari выпустила расширенную гарантию для супергибрида LaFerrari
Итальянская марка впервые выпускает подобную программу для лимитированной модели
8 февраля 2021, 19:18
Посмотрите на снежную копию Ferrari LaFerrari в натуральную величину
На создание экологически чистой реплики ушло два дня
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