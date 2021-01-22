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На продажу выставили уникальную Ferrari: гибридную 458 Italia с V12
С молотка уйдет первый тестовый прототип Ferrari LaFerrari
Новости
Ferrari выпустила расширенную гарантию для супергибрида LaFerrari
Новости
Посмотрите, как полностью уничтоженную модельку Ferrari восстанавливают до идеала
Новости
Посмотрите на снежную копию Ferrari LaFerrari в натуральную величину
22 января 2021, 17:34
Посмотрите на самый дорогой автомобиль в России. Его стоимость – 244,7 миллиона рублей
Ferrari LaFerrari стал самой дорогой моделью на отечественном рынке
На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX
За копию просят минимум 110 000 долларов (восемь миллионов рублей)
11 августа 2020, 16:39
Новости
Мария Руцкая
10 августа 2019, 10:00
Мотор от Ferrari LaFerrari подорожал с 285 до 800 тысяч долларов
При том, что за два года так и не нашлось желающих его приобрести
22 января 2019, 18:41
В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari
Купе получило стальной каркас и кузовные панели из того же материала
26 декабря 2018, 19:12
Подержанный гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta оценили в 8,5 миллиона долларов
На продажу выставили один из 210 открытых гиперкаров
29 августа 2018, 10:15
Видео: очень пыльный дрифт на Ferrari LaFerrari
Гибридный суперкар поездил боком по территории фабрики
3 января 2018, 12:59
На продажу выставили супергибрид Ferrari LaFerrari почти без пробега
Одну из 210 выпущенных машин продадут в Саудовской Аравии
28 ноября 2017, 16:17
Видео: супергибрид LaFerrari проезжает брод
Суперкар за полтора миллиона долларов проехал по воде
27 октября 2017, 15:48
Ferrari улучшила трековый супергибрид FXX K
EVO-версия трекового гиперкара дебютирует в конце октября
Последний экземпляр LaFerrari купили за 10 миллионов долларов
Суперкар продали на аукционе, а вырученные средства направят на благотворительность
11 сентября 2017, 18:26
Новости
Алексей Носаченко
4 сентября 2017, 19:05
Ferrari показала «самый последний» супергибрид LaFerrari
Компания выпустила 210-й экземпляр открытой модификации Aperta
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