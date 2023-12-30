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Масштабную модель Ferrari FXX-K Evo выставили на продажу по цене настоящего суперкара
Миниатюру использовали для работы в аэродинамической трубе
Новости
Миллион долларов за деталь: Ferrari раскрыла стоимость ремонта LaFerrari
Новости
Редкую Ferrari американской рок-звезды выставили на аукцион
Новости
Самым дорогим автомобилем на eBay стал Ferrari LaFerrari за 4,3 миллиона долларов
17 февраля 2023, 17:01
Ferrari выпустит преемника LaFerrari: каким он будет
Гиперкар получил бензоэлектрическую силовую установку
Уникальную Ferrari LaFerrari выставили на торги
Особенностью гиперкара является его декор
15 января 2023, 12:30
Новости
Александр Пономарёв
2 октября 2022, 10:30
Ferrari LaFerrari и McLaren P1 сошлись в гонке на прямой
Но один из гиперкаров сломался во время заездов
27 июля 2022, 19:28
Неизвестные прототипы Ferrari LaFerrari пустят с молотка
Три важных для коллекционеров суперкара Феррари продадут на аукционе
3 июля 2022, 20:30
На торги выставили тестовые мулы Ferrari LaFerrari
Купить предложено три прототипа разной степени предсерийности
27 мая 2022, 16:30
Африканец превратил Audi R8 в Ferrari LaFerrari: получилось не очень
У реплики итальянского суперкара нарушены пропорции и не выдержаны зазоры кузова
26 апреля 2022, 18:21
Ставка за редкий Ferrari на аукционе утроилась всего за 16 минут
На продажу выставили таргу LaFerrari Aperta
31 марта 2022, 15:46
На продажу выставили уникальную Ferrari: гибридную 458 Italia с V12
С молотка уйдет первый тестовый прототип Ferrari LaFerrari
3 октября 2021, 14:00
Ferrari выпустила расширенную гарантию для супергибрида LaFerrari
Итальянская марка впервые выпускает подобную программу для лимитированной модели
Посмотрите, как полностью уничтоженную модельку Ferrari восстанавливают до идеала
На первый взгляд кажется, что игрушечный суперкар невозможно реанимировать
22 апреля 2021, 11:42
Новости
Мария Руцкая
8 февраля 2021, 19:18
Посмотрите на снежную копию Ferrari LaFerrari в натуральную величину
На создание экологически чистой реплики ушло два дня
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