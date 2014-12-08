Тигр

GAZ Тигр

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Вездеход по прозвищу Тигр
Самый дорогой российский внедорожник ГАЗ «Тигр» за 10 миллионов — наш ответ Хаммеру
Новости
У броневика «Тигр» появилась армейская версия с открытым верхом
Новости
Российский броневик «Тигр» запатентован с китайской коробкой передач
Новости
В России разработали шестидверный девятитонный броневик
Два великана
Фотографии с тест-драйва ГАЗ "Тигр" и Infiniti QX80
8 декабря 2014, 16:44Без рубрики
«Тигр» против Infiniti QX80
ГАЗ «Тигр» против Infiniti QX80
8 декабря 2014, 15:57Тест-драйв
Влад Клепач
6 декабря 2012, 16:23
Вице-премьер России пересядет с BMW на "Тигра"
Дмитрий Рогозин получит гражданский вариант российского бронеавтомобиля
13 мая 2010, 15:38
Бразильский спецназ заинтересовался российским "Тигром"
Полицейский спецназ Рио-де-Жанейро заинтересовался броневиком ГАЗ 2330 "Тигр"
Гражданская версия внедорожника "Тигр" будет стоить 120 тысяч долларов
Арзамасский машиностроительный завод планирует наладить выпуск гражданской модификации внедорожника "Тигр" по индивидуальным заказам
19 февраля 2010, 23:59Новости
14 сентября 2006, 15:10
В 2007 году Российская армия закупит внедорожники "Тигр"
Пробная партия внедорожников ГАЗ уже проходит испытания на Северном Кавказе

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