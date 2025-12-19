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Новая «Газель NN» увезёт 23 кубометра чего угодно
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Первым будет: Volga сертифицировала кроссовер K50
Новости
ГАЗ перейдет на четырехдневку из-за падения продаж
Новости
«ГАЗели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
1 июня 2025, 23:59
ГАЗ начал продажи грузовиков-вездеходов «Садко 9»: цены
Новинка уже доступна к заказу у дилеров, машины из наличия в пути
31 мая 2025, 20:20
Полноприводные «ГАЗель NN» и «Соболь NN»: цены базовых бортовых версий
Нижегородские легкие коммерческие модели впервые доступны в этих кузовах
25 мая 2025, 19:19
ГАЗ показал полноприводный самосвал-сельхозник нового поколения
Идейный преемник грузовика «Земляк» дебютирует на ярмарке «Золотая Нива»
25 мая 2025, 14:23
Фотофакт: Патриарх Кирилл приехал на Красную площадь на «Чайке» ГАЗ-13
Раритетный автомобиль до сих пор используется, только по особым случаям
19 мая 2025, 21:03
В России продают уникальную «Чайку» с мотором от Toyota и минимальным пробегом
Модифицированный ГАЗ-14 с двигателем V8 выставлен на продажу за 3,5 миллиона рублей
16 мая 2025, 17:38
В США продают советскую «Волгу» с креслами от BMW
Модифицированный автомобиль находится в отличном состоянии
75 лет ЗИМу, символу роскоши из СССР
Сейчас этот автомобиль кажется образцом советского подхода, но когда-то был знаком перемен
9 мая 2025, 7:00Читальный зал
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв
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