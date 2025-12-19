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Лаборатория
Новая «Газель NN» увезёт 23 кубометра чего угодно
Новости
Первым будет: Volga сертифицировала кроссовер K50
Новости
ГАЗ перейдет на четырехдневку из-за падения продаж
Новости
«ГАЗели» и «Соболи» получили новую систему безопасности
4 июля 2025, 20:14
«ГАЗели» и «Соболи» получили подушки безопасности
С июня их оснащают фронтальными эйрбегами
Немецкий дилер оценил в евро новый ГАЗ «Соболь Бизнес»
Под Дюссельдорфом обнаружился комби почти без пробега
13 июня 2025, 11:11
Новости
Сергей Ильин
12 июня 2025, 17:34
Новые «ГАЗели» и «Соболи» станут меньше ржаветь, и вот почему
На заводе продолжают совершенствовать старую линейку «Бизнес»
1 июня 2025, 23:59
ГАЗ начал продажи грузовиков-вездеходов «Садко 9»: цены
Новинка уже доступна к заказу у дилеров, машины из наличия в пути
31 мая 2025, 20:20
Полноприводные «ГАЗель NN» и «Соболь NN»: цены базовых бортовых версий
Нижегородские легкие коммерческие модели впервые доступны в этих кузовах
25 мая 2025, 19:19
ГАЗ показал полноприводный самосвал-сельхозник нового поколения
Идейный преемник грузовика «Земляк» дебютирует на ярмарке «Золотая Нива»
25 мая 2025, 14:23
Фотофакт: Патриарх Кирилл приехал на Красную площадь на «Чайке» ГАЗ-13
Раритетный автомобиль до сих пор используется, только по особым случаям
19 мая 2025, 21:03
В России продают уникальную «Чайку» с мотором от Toyota и минимальным пробегом
Модифицированный ГАЗ-14 с двигателем V8 выставлен на продажу за 3,5 миллиона рублей
16 мая 2025, 17:38
В США продают советскую «Волгу» с креслами от BMW
Модифицированный автомобиль находится в отличном состоянии
25 лет Волге ГАЗ-3111
Почему российский бизнес-седан так и не «взлетел»?
14 мая 2025, 7:00
Читальный зал
Михаил Лобачёв
75 лет ЗИМу, символу роскоши из СССР
Сейчас этот автомобиль кажется образцом советского подхода, но когда-то был знаком перемен
9 мая 2025, 7:00
Читальный зал
Михаил Лобачёв
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