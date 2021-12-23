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На продажу выставили «Волгу», которая простояла без движения 20 лет
На одометре темно-зеленого ГАЗ-3110 – всего 946 километров
Новости
64-летнюю «Волгу» сына легендарного советского летчика продают в Подмосковье
Новости
17-летний гибрид «Волги» и Toyota Mark II продают в Москве за 1,4 миллиона рублей
Новости
Власти России разрешат КамАЗу, Уралу и ГАЗу пренебречь экологией
27 февраля, 23:23
В Смоленске продают Волгу-лоурайдер с двигателем от автобуса
Кастомный седан ГАЗ-24 оценили в 800 тысяч рублей
ГАЗ вывел на тесты «Соболь-NN» в кузове пикап
Судя по цвету кузова, грузовичок могут готовить к эксплуатации в армии
11 февраля, 10:15
Новости
Мария Руцкая
4 февраля, 10:33
Маршрутки ГАЗ начали курсировать по Вьетнаму
Местная фирма-перевозчик закупила сотню российских автобусов
1 февраля, 12:42
14-летнюю «Волгу» с минимальным пробегом продают в России по цене Hyundai Creta
Автомобиль в максимальной комплектации с двигателем Chrysler находится в превосходном состоянии
20 января, 17:22
В Германии продают странную «Победу»-пикап по цене Lada Granta
Пробег автомобиля, подвергшегося кустарной переделке, неизвестен
23 декабря 2021, 18:52
Посмотрите на необычный спортивный ГАЗ, который продают в Москве за 6,5 миллиона рублей
На необычном автомобиле можно передвигаться по дорогам общего пользования
22 декабря 2021, 12:28
Для грузовика ГАЗ-53 середины прошлого века всё ещё можно купить новую кабину. Дороже самой машины
Также продается передняя часть кузова с капотом и оптикой
8 декабря 2021, 19:00
83-летний ГАЗ без пробега продают в Москве за 6,5 миллиона рублей
Печально известный автомобиль НКВД был практически недоступен широким массам
23 ноября 2021, 18:35
90-летний военный ГАЗ продают в Берлине за 9 миллионов рублей
Советский ретро-автомобиль находится в превосходном состоянии
«Волгу» из гаража КГБ СССР продали за три миллиона рублей
ГАЗ-24-34 из Ялты быстро нашёл покупателя, несмотря на цену
30 октября 2021, 21:34
Новости
Сергей Ильин
22 октября 2021, 16:52
35-летнюю идеальную «Чайку» с минимальным пробегом продают в России за два миллиона рублей
Внешний вид и интерьер раритетного лимузина сохранились в аутентичном состоянии
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