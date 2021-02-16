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Редкую экспортную «Волгу» в кузове универсал с дизельным мотором от Peugeot продают за 385 000 рублей
Подобные модификации автомобиля собирали в Европе для продажи местным покупателям
Новости
В Германии продают идеальную 58-летнюю «Волгу» с оленем на капоте
Новости
13-летнюю «Волгу» с мотором от Chrysler продают в Санкт-Петербурге за 750 000 рублей
Репортаж
Классика в елках
16 февраля 2021, 13:01
20-летний универсал «Волга» с 300-сильным V8 продают за 1,3 миллиона рублей
Автомобиль можно эксплуатировать на дорогах общего пользования
Видео: как управлять «Волгой», сидя вверх ногами
Автомобиль пришлось значительно модернизировать
23 декабря 2020, 9:50
Новости
Анастасия Мельник
22 декабря 2020, 10:36
В Москве продают редкую Волгу с V8, прозванную «догонялкой КГБ»
Пробег 26-летнего автомобиля составляет 55 000 километров
22 сентября 2020, 19:01
В Санкт-Петербурге продают родстер «Волга» с начинкой от Mercedes-Benz за 16 000 000 рублей
Модель получила название «Волкодав»
Советская классика под влиянием заокеанского стиля
Волги и Жигули как путеводитель по кастом-культуре
3 сентября 2020, 8:59
Репортаж
Дмитрий Ласьков
4 августа 2020, 16:02
В Саудовской Аравии нашли десятки советских ГАЗ-21
Как автомобили там оказались, все еще неизвестно
29 июля 2020, 9:59
В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
Всего было выпущено 244 таких автомобиля, которые получили в народе прозвище «догонялка КГБ»
27 июля 2020, 10:36
Посмотрите на уникальную гибридную «Волгу» в кузове универсал
Такой автомобиль существует в единственном экземпляре
Тест: что вы знаете об экспортных машинах из СССР?
Викторина: что вы знаете об экспортных машинах из СССР?
16 июня 2020, 13:00
Лаборатория
Василий Костин
Посмотрите на редкую «Волгу» с крокодиловой кожей в салоне
Этот автомобиль продают в России за 4 миллиона рублей
20 апреля 2020, 15:39
Новости
Лиза Будрина
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Historique
29 января 2020, 9:42
Репортаж
Василий Костин
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