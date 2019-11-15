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Saab 9-3
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Последний настоящий Saab продали за три миллиона рублей
Седан 9-3 Aero Turbo4 с пробегом 66 километров хранился в музее марки
Новости
Последний Saab выставили на аукцион
Новости
Преемник Saab 9-3: тот же старый седан, но теперь с электромотором
Новости
Представлен преемник Saab 9-3
11 мая 2017, 17:07
Появились фото «возрожденного» Saab 9-3
В июне состоится премьера электрокара на базе «Сааба»
Китайцы заказали «Саабы» на 12 миллиардов долларов
Saab поставит китайцам 150 тысяч электрических седанов 9-3
18 декабря 2015, 10:13
Новости
Александр Мирошкин
16 октября 2015, 18:09
Турки построят «национальный автомобиль» на базе «Сааба»
Турецкое правительство купило права на интеллектуальную собственность Saab 9-3
22 августа 2014, 16:44
В Saab рассказали об электрическом седане 9-3
Электрический Saab 9-3 разгоняется до "сотни" за десять секунд
28 апреля 2014, 19:58
Новые «Саабы» будут строить на модульной платформе
Владелец Saab рассказал о планах расширения модельной линейки
9 апреля 2014, 17:36
"Сааб" начал производство электрокаров
В Швеции стартовал серийный выпуск электрической версии седана 9-3
4 декабря 2013, 19:41
Saab показал возрожденный седан 9-3
Четырехдверку 9-3 оснастили 220-сильным турбомотором
2 декабря 2013, 20:17
Saab возобновил серийное производство машин
В Швеции стартовал выпуск седана Saab 9-3
29 ноября 2013, 18:59
Saab назвал дату возобновления серийного производства машин
Первым на конвейер станет седан 9-3 с бензиновым мотором
Saab возобновил производство автомобилей
Первым с конвейера завода Saab сошел седан 9-3
19 сентября 2013, 15:29
Новости
Александр Мирошкин
22 марта 2013, 18:33
Фотографии несостоявшейся новинки Saab попали в Cеть
Преемника модели 9-3 шведы должны были показать год назад в Женеве
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