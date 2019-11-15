Saab 9-3

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Последний настоящий Saab продали за три миллиона рублей
Седан 9-3 Aero Turbo4 с пробегом 66 километров хранился в музее марки
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Последний Saab выставили на аукцион
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Преемник Saab 9-3: тот же старый седан, но теперь с электромотором
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Представлен преемник Saab 9-3
22 августа 2014, 16:44
В Saab рассказали об электрическом седане 9-3
Электрический Saab 9-3 разгоняется до "сотни" за десять секунд
28 апреля 2014, 19:58
Новые «Саабы» будут строить на модульной платформе
Владелец Saab рассказал о планах расширения модельной линейки
9 апреля 2014, 17:36
"Сааб" начал производство электрокаров
В Швеции стартовал серийный выпуск электрической версии седана 9-3
4 декабря 2013, 19:41
Saab показал возрожденный седан 9-3
Четырехдверку 9-3 оснастили 220-сильным турбомотором
2 декабря 2013, 20:17
Saab возобновил серийное производство машин
В Швеции стартовал выпуск седана Saab 9-3
29 ноября 2013, 18:59
Saab назвал дату возобновления серийного производства машин
Первым на конвейер станет седан 9-3 с бензиновым мотором
22 марта 2013, 18:33
Фотографии несостоявшейся новинки Saab попали в Cеть
Преемника модели 9-3 шведы должны были показать год назад в Женеве
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