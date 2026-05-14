Saab

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Новости
С молотка пустят заводскую коллекцию прототипов автомобилей Saab
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Экипаж прощается с вами
Новости
Бывший завод SAAB будет выпускать британские спорткары
Читальный зал
Забытые концепты: Saab EV-1
5 декабря 2023, 14:07
Ливанская фирма доведет до серии несостоявшегося преемника SAAB
Компания EV Electra выкупила активы NEVS
12 октября 2023, 11:00
Saab 900 Turbo будет возрожден в 2024 году
Немецкий энтузиаст строит рестомод культового Saab
Последняя попытка Сааба
NEVS Emily GT — новаторский электромобиль от инженеров SAAB, который уже никогда не увидит дорог
1 августа 2023, 7:00Читальный зал
Василий Костин
Василий Костин
24 июля 2023, 12:51
У невыпущенного электрокара Saab Emily GT появился шанс стать серийным
Судьба модели Saab Emily GT оказалась в руках неизвестного инвестора
3 мая 2023, 18:20
Посмотрите на 650-сильный кабриолет Saab с четырьмя электромоторами
Опубликованы эскизы модели Saab, которая так и не встала на конвейер
24 апреля 2023, 11:34
Polestar нашел применение бывшему заводу Saab
Площадку переоборудуют под испытательный центр силовых установок Polestar
5 апреля 2023, 20:20
В бывшем офисе Saab обнаружили столетние эскизы автомобилей
Редчайшие документы остались после прекращения производства
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