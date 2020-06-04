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Вот так мог бы выглядеть современный электрокар Saab
Электрический гранд-турер – плод фантазии художника, не имеющий прямого отношения к шведской марке
Селектор
Иконы дизайна нулевых
Новости
Рекорд Гиннесса по скорости толкания автомобиля
Новости
Посмотрите на идеальный 26-летний кабриолет Saab почти без пробега
4 июня 2020, 14:59
В продаже появился 51-летний Saab, переделанный в электромобиль
Приобрести модернизированный экземпляр можно за 2000 долларов
История последнего Saab 9-5
10 лет назад стартовало производство Saab 9-5 второго поколения. На нем закончилась история шведской марки
11 мая 2020, 8:30
Читальный зал
Алексей Олефиренко
15 ноября 2019, 18:45
Последний настоящий Saab продали за три миллиона рублей
Седан 9-3 Aero Turbo4 с пробегом 66 километров хранился в музее марки
7 октября 2019, 17:40
Последний Saab выставили на аукцион
Седан 9-3 Aero Turbo4 планируют продать за сумму, эквивалентную трем миллионам рублей
27 июля 2019, 12:00
Blaupunkt возобновил выпуск магнитолы из 1980-х
SQR 46 Bremen 1986 года получила современную начинку
9 июня 2019, 14:00
Последний Saab без пробега уйдёт с молотка
Последний выпущенный экземпляр седана Saab 9-3, производство которого свернули в 2014 году, будет продан на аукционе
Спорткар Saab, который чуть не стал серийным
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
25 апреля 2019, 9:51
Читальный зал
5 декабря 2017, 15:28
Преемник Saab 9-3: тот же старый седан, но теперь с электромотором
Компания NEVS начала выпуск электромобиля на базе шведской модели
7 июня 2017, 15:28
Владелец «Сааба» показал беспилотный автомобиль будущего
Компания NEVS представила концепт-кар InMotion
Представлен преемник Saab 9-3
Компания NEVS показала электрический седан и кроссовер
31 мая 2017, 14:09
Новости
Александр Мирошкин
11 мая 2017, 17:07
Появились фото «возрожденного» Saab 9-3
В июне состоится премьера электрокара на базе «Сааба»
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