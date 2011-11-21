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Самый маленький Seat стал пятидверным
Новинка будет представлена на мартовском моторшоу в Женеве
Мимими
Фотографии автомобиля Seat Mii
21 ноября 2011, 15:49
Без рубрики
У "Сеата" появилась своя версия компакт-кара VW up!
Seat официально представил малолитражку Mii
3 октября 2011, 15:51
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