Seat Toledo

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Бюджетному лифтбеку Seat Toledo добавили светодиодные фары
Новая светотехника будет предлагаться для Toledo в качестве опции
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Seat временно отказался от продаж в России перелицованной «Шкоды»
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Бюджетный Seat
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Seat рассекретил модель Toledo нового поколения
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