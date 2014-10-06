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Seat Toledo
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Бюджетному лифтбеку Seat Toledo добавили светодиодные фары
Новая светотехника будет предлагаться для Toledo в качестве опции
Новости
Seat временно отказался от продаж в России перелицованной «Шкоды»
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Seat рассекретил модель Toledo нового поколения
2 марта 2012, 15:31
Seat вернул модели Toledo привычные формы
Компания отказалась от кузова "компактвэн" для этой модели, вернувшись к "нотчбэку"
В Женеве появится предтеча нового Seat Toledo
Модель следующего поколения вернется к кузову "седан"
29 февраля 2012, 17:37
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