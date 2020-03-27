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Seat откажется от выпуска минивэна
Рынок покидает модель Alhambra
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Seat заменит минивэн Alhambra большим кроссовером
Тест-драйв
Seat Alhambra
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Seat начал принимать в России заказы на минивэн Alhambra
29 августа 2012, 22:45
SEAT выведет на российский рынок минивэн Alhambra
Модель появится осенью текущего года
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