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Seat откажется от копирования Audi A4 при разработке нового Exeo
Seat самостоятельно разработает кузов для Exeo второго поколения
Сиеста
Фотографии обновленного Seat Exeo
24 октября 2011, 17:24
Без рубрики
Seat обновил седан и универсал Exeo
Компания Seat представила обновленное семейство Exeo
25 августа 2011, 18:22
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