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Новости
Seat защитил дизайн универсала Leon в России
В базе Роспатента появились изображения модели, которая не продается на российском рынке
Новости
Euro NCAP разбила новый Land Rover Defender и еще шесть автомобилей
Новости
В России отзывают Seat из-за проблем с двигателями
Новости
Новый Cupra Leon лишился логотипа Seat и стал гибридом
11 февраля 2020, 14:57
«Заряженный» Cupra Leon: первая фотография
Новинка дебютирует 20 февраля
Новый Seat Leon получил уникальную опцию
Испанцы сделали контурную подсветку более полезной
1 февраля 2020, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
29 января 2020, 10:08
Seat Leon четвертого поколения: новый дизайн и гибридные силовые установки
Испанская марка представила новые хэтчбек и универсал
27 января 2020, 18:37
Внешность Seat Leon раскрыли накануне премьеры
Фотографии хэтчбека четвертого поколения появились в Сети
14 января 2020, 17:03
Появилось новое изображение Seat Leon четвертого поколения
На этот раз компания раскрыла дизайн задних фонарей и багажной двери
18 декабря 2019, 14:31
Новый Seat Leon: детали внешности и интерьер
Модель следующего поколения рассекретят в январе
19 сентября 2019, 16:49
Машины трех марок концерна Volkswagen отправят на ремонт в России
Компания отзывает почти 300 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon
12 марта 2019, 13:14
В линейке Cupra появился «заряженный» полноприводный универсал
Компания представила 300-сильный Leon Cupra R ST
10 января 2019, 19:36
«Заряженный» универсал Seat Leon сделали мощнее Mercedes-AMG C63
«Купру» прокачали до 522 лошадиных сил
Новый дизайн Seat продемонстрируют в Женеве
Весной 2019 года компания покажет прототип Leon следующего поколения
6 ноября 2018, 13:07
Новости
Алексей Носаченко
3 сентября 2018, 14:27
Пять переднеприводных хот-хэтчей сравнили в гонке по прямой
Самый «слабый» участник заезда оснащен 272-сильным мотором
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